Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nakamamatay na ambush ng resistance sa "Debayin" / Pagtama ng Merkava tank at pagkawasak ng Zionist command post sa timog Lebanon
Ang pagtatangka ng hukbo ng Israel na pumasok sa bayan ng "Debayin" sa timog Lebanon ay nabigo dahil sa matinding paglaban at sunod-sunod na ambush ng mga mandirigma ng Hezbollah, at isang Merkava tank ang tinamaan.
Gayundin, ang tumpak na pagtama ng isang suicide drone ng Hezbollah sa lugar ng pagtitipon ng mga sundalo at ng kumander ng isang batalyon ng Zionist ay nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa isang sundalo at matinding pinsala ng lima pang iba.
