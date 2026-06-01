Video| Pagpaputok ng misayl mula sa Khuzestan patungo sa base ng Amerika sa Kuwait

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :- Pagpaputok ng misayl mula sa Khuzestan patungo sa base ng Amerika sa Kuwait.
Isang video ng mga larawan ng pagpapaputok ng misayl mula sa Khuzestan patungo sa base ng Amerika sa Kuwait ang nailabas. Kaninang umaga, inihayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps: Kasunod ng pagsalakay ng agresibong hukbo ng Amerika sa isang tore ng telekomunikasyon sa isla ng Sirik na matatagpuan sa lalawigan ng Hormozgan isang oras na ang nakalilipas, tinarget ng mga mandirigma ng Aerospace Force ng IRGC ang base ng hangin na pinagmulan ng pagsalakay at winasak ang mga nakatakdang target. Ang Twitter page ng CENTCOM ay sumulat din ilang oras na ang nakalilipas: Nagsagawa kami ng mga depensibong pag-atake sa mga radar at command and control sites ng mga drone sa Sirik at Qeshm, Iran.
