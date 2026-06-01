Video| Mga larawan ng mga operasyon ng patrol at kontrol sa Strait of Hormuz ng mga mabilisang sasakyang pandagat ng Naval Forces ng IRGC sa mga nakar

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga larawan ng mga operasyon ng patrol at kontrol sa Strait of Hormuz ng mga mabilisang sasakyang pandagat ng Naval Forces ng IRGC sa mga nakaraang araw.
Ayon sa public relations ng Naval Forces ng IRGC, ang mga operasyong ito ay isinasagawa araw-araw at regular.
Isa sa mga misyon ng mga mabilisang sasakyang pandagat na ito ay ang gabayan at patnubayan ang mga dumadaang barko, at kung ang anumang sasakyang pandagat ay lumabag at hindi pinansin ang mga babala, ito ay pipigilin.
