Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hinatulan ng kamatayan ang 2 lider ng coup d'état noong Disyembre 1404 sa Tehran.
Ang hatol na kamatayan nina Mehrdad Mohammadi-Niya at Ashkan Maleki, dalawa sa mga pangunahing sangkot sa kaguluhan at coup d'état noong Disyembre 1404 sa Tehran, ay isinagawa matapos ang kanilang pag-aresto at pagkumpirma ng desisyon ng Korte Suprema ng bansa. Kabilang sa mga paratang at aksyon ng dalawang ito ang pagsira sa pampublikong ari-arian, pakikipaglaban sa mga pulis, pagharang sa mga lansangan, at ang sadyang paninira at pagsunog sa Jafari Mosque sa lugar ng Kooye Nasr sa Tehran.
Batay sa mga dokumento ng kaso at mga larawan mula sa CCTV camera, inilarawan ni Ashkan Maleki sa kanyang pag-amin na sa pakikipagtulungan kay Mehrdad Mohammadi-Niya, matapos nilang sirain ang pinto ng moske, pumasok sila sa looban at gamit ang gasolina mula sa mga natumbang motorsiklo at isang lighter, sinunog nila ang lugar nang sadya; kasabay nito, ang iba pang mga aksyon tulad ng pagsira sa mga bintana ng moske ay ginawa ng isa pang akusado sa kaso.
