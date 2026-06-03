Video| Ngayon, 5 beses na pag-aktibo ng mga sirena ng babala sa Kuwait; pagharang sa dose-dosenang mga misayl at drone at kumpirmasyon ng mga nasawi

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ngayon, 5 beses na pag-aktibo ng mga sirena ng babala sa Kuwait; pagharang sa dose-dosenang mga misayl at drone at kumpirmasyon ng mga nasawi.
Ipinahayag ng hukbo ng Kuwait na ngayon, dahil sa mga banta sa seguridad at posibleng pag-atake, ang mga sirena ng babala sa bansang ito ay tumunog ng 5 beses. Ayon sa pag-aangkin ng mga opisyal ng militar ng Kuwait, ang air defense ng bansa ay nagtagumpay sa pagharang at pagsira ng 13 ballistic missiles at 17 drone.
Batay sa ulat ng hukbo, ang mga pag-atakeng ito, bukod sa pagdulot ng malaking materyal na pinsala, ay nagresulta sa pagkamatay ng isang residenteng Indianong mamamayan at pagkasugat ng ilang iba pa.
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