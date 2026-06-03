Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paghirang ng salarin ng pag-atake sa Kongreso sa sensitibong posisyon ng seguridad sa Pentagon.!
Ayon sa Washington Post, nag-hire si Trump ng isang 24-taong-gulang na nagngangalang "Elias Irizarry" na may rekord ng pagiging mahatulan dahil sa pag-atake sa gusali ng Kongreso ng Amerika (noong Enero 6, 2021) at hinatulan din ng dalawang linggo sa bilangguan!
Ang taong ito ngayon ay nagtatrabaho sa isang napakasensitibong bahagi ng Department of Defense (Pentagon); isang bahagi na may pananagutan sa mga lihim na military operation, tulad ng pagpapalaya ng mga bihag at seguridad ng mga embahada.
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