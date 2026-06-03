Video| Nagpapatuloy ang libu-libong tao sa pagpoprotesta sa Albania laban sa manugang ni Trump

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nagpapatuloy ang libu-libong tao sa pagpoprotesta sa Albania laban sa manugang ni Trump.
Sampu-sampung libong tao sa Tirana, kabisera ng Albania, ang nagpumilit sa mga lansangan upang tutulan ang mga konstruksyon ng manugang ni Donald Trump, pangulo ng teroristang gobyerno ng Amerika, sa bansang ito.
Ito ang ikalawang yugto ng mga protesta laban sa luxury resort project na may kaugnayan kay Jared Kushner, manugang ni Donald Trump.
Sumigaw ang mga nagpoprotesta ng "Ang Albania ay pag-aari ng mga Albaniano" at may dalang mga placard na may nakasulat na "Huwag ninyong galawin ang Albania"
Ang proyektong ito ay may tinatayang halaga na 4 na bilyong dolyar, at bagaman sinusuportahan ito ng gobyerno ng Albania, ito ay mahigpit na tinututulan ng mga tao.
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