Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pahayag ni Trump: Maganda ang takbo ng usapan
Si Donald Trump, pangulo ng teroristang gobyerno ng Amerika, sa isang pagpupulong sa White House ay nag-claim na ang usapan sa Tehran ay maganda ang takbo.
Sinabi ng ABC News na binanggit ang mga Amerikanong opisyal: Bilang bahagi ng paunang kasunduan upang masira ang deadlock, hiniling ni Trump ang tiyak at nakasulat na mga pangakong nukleyar mula sa Tehran.
Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Miyerkules sa isang press conference sa White House ay nag-claim na ang usapan sa Tehran ay "napakaganda" ang takbo, bagaman inamin niya na ang tagumpay ng mga usapang ito ay hindi garantisado. Sinabi ni Trump sa mga mamamahayag: "Maganda ang takbo ng sitwasyon. Baka magbunga, baka hindi, sino ang nakakaalam? Ngunit kung magkaroon ng kasunduan, maaari itong matapos sa katapusan ng linggong ito. Kahit ano ay maaaring mangyari sa pakikitungo sa Iran.
Samantala, si Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, ay nag-claim din sa isang pagdinig ng Senado na sa unang pagkakataon ay pumayag ang Iran na makipag-usap tungkol sa mga aspeto ng nuclear program nito na dati ay tumanggi pa itong banggitin. Ipinahayag ni Rubio ang pag-asa na ang kasunduang pangkapayapaan sa Iran, na kinabibilangan ng unti-unting pagbubukas ng Strait of Hormuz nang walang pagpapataw ng bayad, pagtigil ng paglalagay ng mina sa dagat, at pagtatapos ng mga pag-atake sa mga barko, ay malapit nang makamit.
Nakasulat na mga pangakong nukleyar, bagong kondisyon ni Trump
Iniulat ng ABC News na binanggit ang mga mapagkukunang may alam na sa pagpupulong ng National Security Council ng White House, hiniling ni Trump sa kanyang negotiating team na sa paunang kasunduan upang masira ang deadlock, bigyang-diin ang pagkuha ng tiyak at nakasulat na mga pangakong nukleyar mula sa Tehran. Batay sa ulat na ito, ang mga negosyador ng Iran ay nagbigay na ng mga pasalitang garantiya na sa huli ay tatanggapin ng Iran ang mga limitasyon sa nuclear program nito, ngunit itinuturing ni Trump na ang mga garantiyang ito ay "hindi sapat" at humihiling ng nakasulat na garantiya. Sinabi ng mga mapagkukunang may alam sa ABC News na ang magkabilang panig noong nakaraang linggo ay nagkasundo sa isang paunang draft ng kasunduan na kinabibilangan ng nakasulat na pangako ng Iran na hindi magkakaroon ng sandatang nukleyar, ngunit ang mas detalyadong mga bagay tungkol sa buong nuclear program ay hindi isinama dito. Sinabi ni Trump sa kanyang mga tagapayo na ang Estados Unidos ay hindi maaaring magpatuloy sa kasunduan nang hindi tumatanggap ng nakasulat na mga pangako.
Russia: Ang kasunduan sa Iran ay mahalaga para kay Trump
Ang website na Middle East Eye sa isang ulat ay nag-claim na ayon sa mga mapagkukunang may alam, inutusan ni Trump ang kanyang koponan na makamit ang kasunduan sa Iran sa lalong madaling panahon; dahil kailangan niya ng isang kilalang tagumpay sa patakarang panlabas. Samantala, ang Punong Ministro ng Zionist regime na si Benjamin Netanyahu ay paulit-ulit na nagsasagawa ng "sabotahe" upang pigilan ang kasunduan. Noong nakaraan, isang diplomatikong mapagkukunan ng Russia ay nagsabi sa state news agency na "TASS" na ang muling pagsisimula ng usapang pangkapayapaan sa Ukraine ay nakasalalay sa mga pag-unlad na may kaugnayan sa Iran.
Samantala, iniulat ng state media ng China (Xinhua) na binanggit ang isang mapagkukunang may alam sa negotiating team ng Iran na ang usapan sa pagitan ng Iran at Amerika ay nagpapatuloy pa rin at ang pangwakas na desisyon ay hindi pa nagagawa. Sinabi rin ng mga mapagkukunang may alam na sinusuri ng panig ng Iran ang draft ng posibleng kasunduan at wala pang opisyal na tugon na naibigay sa Washington.
Gayunpaman, tila ang optimismo ng mga Amerikanong opisyal ay ipinahahayag habang ang proseso ng usapan ay nahaharap sa seryosong hamon. Si Saeed Asroli, tagapagsalita ng negotiating team ng Iran, sa isang panayam sa Fars News Agency habang kinukumpirma ang pagpapatuloy ng usapan upang makamit ang isang memorandum of understanding para sa pagtatapos ng mga labanan, ay nagpahayag na ang Iran ay hindi papasok sa anumang kasunduan na magbubukod sa Lebanon, at ang tigil-putukan sa Lebanese front ay dapat isama sa anumang pangwakas na kasunduan.
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