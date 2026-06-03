India, Alemanya, at Amerika, ang pangunahing bumibili ng mga armas ng Zionist regime sa nakalipas na apat na taon.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-London – Ahensya ng Balita ng Pransya (Hunyo 3, 2026) – Ipinapakita ng bagong datos na sa nakalipas na apat na taon hanggang 2025, ang India, Alemanya, at Amerika ay kabilang sa pinakamalaking bumibili ng mga armas ng Zionist regime. Batay sa ulat ng Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), ang Zionist regime na may bahaging 4.4 porsyento ng pandaigdigang merkado ng armas ay nakauna sa Britanya at nakuha ang ikapitong puwesto bilang pinakamalaking exporter ng armas sa mundo.
Ayon sa inilabas na datos, ang India lamang ang umangkin ng kalahati ng military exports ng Israel. Ipinapakita ng datos na sa pagitan ng mga taong 2020 at 2024, 34 porsyento ng kabuuang exports ng armas ng Israel ay napunta sa India at ang halaga ng mga kontratang ito ay umabot sa humigit-kumulang 20.5 bilyong dolyar. Ang kamakailang mga transaksyon ay kinabibilangan ng kontrata na nagkakahalagang 3.3 bilyong dolyar para sa supply ng 425 libong assault carbine para sa hukbo ng India sa pamamagitan ng isang Israeli-Indian joint venture.
Pagkatapos ng India, ang Alemanya ay itinuturing na ikalawang pinakamalaking kasosyo sa armas ng Israel. Binili ng Berlin ang Arrow 3 missile defense system na nagkakahalaga ng mga 6.7 bilyong dolyar na itinuturing na pinakamalaking kontrata ng export ng armas sa kasaysayan ng Israel. Bukod dito, ang Alemanya ay pumirma ng kontrata na nagkakahalagang 2.3 bilyong dolyar para sa pagbili ng Spike anti-tank missiles mula sa Israeli company na Rafael. Ang Estados Unidos ay isa rin sa pinakamalaking bumibili ng armas mula sa Israel at noong Marso 2026 ay nag-import ng higit 73 milyong dolyar na halaga ng explosive ammunition mula sa Israel.
Ang iba pang bumibili na bansa sa sumunod na mga ranggo ay:
Timog Korea: Noong 2024 ay nagsumite ng kahilingan na bumili ng Air Lora at Rampage air-to-ground ballistic missiles mula sa Israel. Ang Timog Korea ay taun-taon na nag-aangkat ng average na 280 milyong dolyar na halaga ng defense products mula sa Israel.
Pilipinas: Ang import ng armas mula sa Israel sa pagitan ng 2024 at 2025 ay tumaas ng 332 libong dolyar. Ang pinakamahalagang kontrata ay kinabibilangan ng pagbili ng 9 Shaldag attack vessel na nagkakahalagang 195 milyong dolyar at isang artilerya na kontrata na nagkakahalagang 248 milyong piso.
Singapore: Isang matandang kaalyado ng Israel sa Timog-silangang Asya, hanggang ngayon ay nag-import na ng mga 5.6 milyong dolyar na halaga ng military equipment mula sa Israel. 88 porsyento ng kargamento na ito ay naitala pagkatapos ng utos ng International Court of Justice noong Enero 2024.
Morocco: Mula noong normalisasyon ng relasyon sa Israel noong 2020, lumawak ang military cooperation ng magkabilang panig. Ang military exports ng Israel ay tumaas mula 11.4 bilyong dolyar noong 2021 patungong 14.8 bilyong dolyar noong 2024, na nagpapakita ng 37 porsyentong paglago. Binili ng Morocco ang Barak MX defense system at Ofek 13 spy satellite na nagkakahalagang isang bilyong dolyar mula sa Israel.
Denmark: Noong 2024 ay may planong bumili ng Barak MX defense system mula sa Israel Aerospace Industries, bagaman ang kontratang ito ay kalaunang kinansela. Ngunit ang relasyon ng armas sa pagitan ng dalawang bansa ay nagpapatuloy, at ang Danish transport company na Maersk ay may papel sa paglilipat ng military equipment sa Israel.
Thailand: Ang Royal Thai Air Force ay bumili ng isang Barak MX defense system na nagkakahalagang 107 milyong dolyar mula sa Israel Aerospace Industries. Ayon sa datos ng United Nations, ang Thailand ay nag-import ng higit 255 libong dolyar na halaga ng baril at弹药 mula sa Israel noong 2024.
Kapansin-pansin na batay sa inilabas na datos ng Ministry of Defense ng Zionist regime, ang exports ng armas ng rehimeng ito noong 2025 ay umabot sa higit 19 bilyong dolyar, na nagpapakita ng 30 porsyentong paglago kumpara noong 2024. Ang Europa na may 36 porsyento, rehiyon ng Asia-Pacific na may 32 porsyento, at mga Arabong bansa na pumirma sa Abraham Accords na may 15 porsyento ay nagkaroon ng pinakamalaking bahagi mula sa mga export na ito.
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