Video| Pinuntirya ng Navy ng hukbo ang "command and control center" ng mga kasamaan ng hukbo ng Amerika laban sa ating bansa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinuntirya ng Navy ng hukbo ang "command and control center" ng mga kasamaan ng hukbo ng Amerika laban sa ating bansa.
Inihayag ng Public Relations Office ng Islamic Republic of Iran Army: Ilang oras na ang nakalipas, kasunod ng mga kasamaan ng Amerika laban sa mga Iranian commercial vessel sa Dagat ng Oman at paglabag ng hukbo ng agresibong bansang ito sa mga regulasyon ng Strait of Hormuz, pinuntirya ng Navy ng hukbo ang "command and control center" ng mga kasamaang ito, na nakalagak sa isang destroyer ng teroristang hukbo ng Amerika. Ang American destroyer na ito ay may balak ding lumapit sa tubig ng Islamic Republic of Iran sa Dagat ng Oman. Batay sa ulat ng mga internasyonal na ahensya ng balita na inilathala noong Miyerkules, ang operasyong ito ay isinagawa pagkatapos ng mga pagalit na aksyon ng Amerika laban sa mga komersyal na barko ng Iran at paglabag sa mga regulasyon na namamahala sa pagdaan sa Strait of Hormuz. Iniulat ng Tasnim News Agency na binanggit ang mga military source na ang destroyer na ito, na nagdadala ng mga advanced command and control equipment, ay papalapit sa teritoryal na tubig ng Iran nang ito ay pinuntirya. Ang state television network ng Iran (IRIB) ay nag-ulat din ng balitang ito noong Miyerkules ng gabi at tinawag itong tugon sa "paglabag sa mga regulasyon ng Strait of Hormuz" at "mga pagalit na aksyon" ng Amerika laban sa pagpapadala ng Iran.
Nagpatuloy ang Navy ng hukbo sa pagpapalabas ng isang pahayag na nagbabala: Sa buong kakayahan, minamanmanan namin ang kriminal at agresibong kaaway na Amerikano-Zionista at gaganti kami sa pinakamatinding paraan para sa dugo ng mga marangal na martir ng destroyer na Dena, at haharapin namin ang anumang kasamaan sa pinakamaikling posibleng panahon. Batay sa pahayag na ito, ang nabanggit na operasyon ay isinagawa sa loob ng balangkas ng lehitimong depensa at bilang tugon sa mga pagalit na galaw ng American fleet sa Dagat ng Oman sa mga nagdaang araw. Idiniin ng Navy ng hukbo na ito ay ganap na handa upang tumugon sa anumang bagong paglabag sa tigil-putukan ng Amerika. Kapansin-pansin na ang destroyer na Dena ay tinamaan ng isang American submarine noong Marso 4, 2026 sa internasyonal na tubig malapit sa timog na baybayin ng Sri Lanka, at dose-dosenang mga tripulante nito ang namatay. Ang pangakong ito ng paghihiganti ay ilang beses nang binanggit ng matataas na military official ng Iran, at kamakailan ay idiniin ni Admiral Habibollah Sayyari, kumander ng Navy ng hukbo, na ang tugon ng Iran ay ibibigay sa kaaway sa tamang oras at lugar.
Samantala, agad na tinanggihan ng United States Central Command (CENTCOM) ang pag-aangkin ng Iran. Ilang minuto matapos ang pagpapalabas ng balitang ito, inihayag ng CENTCOM sa social network na X (dating Twitter): "Nagsisinungaling ang Iran. Ang mga military asset ng Amerika sa dagat ay patuloy na lumilipad, naglalayag, at nagpapatakbo nang may ganap na seguridad." Isang Amerikanong military official na hindi nagpakilala ay nagsabi sa Reuters na walang natanggap na ulat ng anumang bala na tumama sa mga American destroyer, at ang mga pwersang Amerikano ay nasa ganap na alerto.
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