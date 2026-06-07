Video| Tensyon sa West Bank; pag-atake ng mga settler sa mga sasakyang Palestinian

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tensyon sa West Bank; pag-atake ng mga settler sa mga sasakyang Palestinian.
Iniulat ng Palestinian source na dose-dosenang mga Zionist settler kagabi sa "Efrat" intersection na matatagpuan sa West Bank ay pinahinto ang mga sasakyang Palestinian at, habang binabanta at siniyasat ang mga nakasakay, ay binato sila ng mga bato.
Sa pagtatangka ng mga Palestinian driver na umalis sa lugar, isang driver ang bumangga sa kanyang sasakyan sa isa sa mga settler, na nagdulot ng mababaw na sugat sa kanya; umalis din ang driver sa lugar pagkatapos ng insidenteng ito.
..........
328
Your Comment