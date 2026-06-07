Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-amin ng isang tenyente heneral ng British Air Force: Sunud-sunod na winasak ng Iran ang mga target ng Amerika.!
Sean Bell, dating tenyente heneral ng British Air Force:
Ang Iran ay naging isang bansa na epektibong humahawak sa utos. Matagumpay na winasak ng mga Iranian ang mga target ng Amerika.
Ang mga opisyal ng Amerika ay hindi handang aminin na ang ilan sa kanilang makapangyarihang radar ay tinarget at ang Iran ay nagawang gumanti sa mga pag-atakeng ito.
Sa kasalukuyang kalagayan, walang military solution upang talunin ang Iran, at mahirap para sa marami na isipin ang katotohanang ito.
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