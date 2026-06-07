Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Salaysay ng larawan mula sa pagdurusa ng mga bata sa Gaza.
Isang nakakabiglang larawan ng mga bala na ginamit sa mga pag-atake sa mga lugar ng pansamantalang tirahan ng mga lumikas sa Gaza ay muling nagpatingin sa mahirap na kalagayan ng mga sibilyan at bata sa rehiyong ito.
Ang mga bata at lumikas na pamilya sa Gaza ay namumuhay sa gitna ng kawalang-katiwasayan at araw-araw na takot; isang kalagayan na lumikha ng malawakang pag-aalala tungkol sa makataong kalagayan at seguridad ng mga sibilyan.
Gaza – Mga ahensya ng balita ng Palestine (Hunyo 6, 2026) – Ang mga nakakabiglang larawan ng mga bala na ginamit sa mga air strike ng Zionist regime sa mga lugar ng pansamantalang tirahan ng mga lumikas sa Gaza Strip ay muling nagpakita ng sukat ng sakuna ng makataong kalagayan sa rehiyong ito. Sa mga larawang ito na malawakang ibinalita ng social media at news network, ang mga bala na naiwan sa gitna ng mga gumuhong gusali ay nagpapahiwatig ng mataas na antas ng pagkawasak at takot sa gitna ng mga sibilyan lalo na ang mga bata.
Ang mga bata at lumikas na pamilya sa Gaza ay gumugugol ng kanilang mga araw sa patuloy na kawalang-katiwasayan at takot. Ang mga internasyonal na organisasyong tumutulong ay nagbabala tungkol sa paglala ng makataong sakuna sa Gaza at idiniin na sa kasalukuyang kalagayan, ang pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan kabilang ang pagkain, malinis na tubig, at tirahan para sa mga lumikas na ito ay naging pinakamahirap na hamon. Batay sa ulat ng lokal na mapagkukunan, ang karamihan sa mga napatay sa kamakailang air strike ay mga babae at bata. Ilang beses nang binigyang-diin ng mga internasyonal na katawan ang pangangailangan para sa agarang pagtigil ng mga pag-atakeng ito at proteksyon ng mga sibilyan.
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