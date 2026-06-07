Video|Sa isang martyrdom operation sa gitna ng sinasakop na Palestine, hindi bababa sa 7 Zionist ang nasugatan; binati ng Hamas ang shooting operation

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 : Sa isang martyrdom operation sa gitna ng sinasakop na Palestine, hindi bababa sa 7 Zionist ang nasugatan; binati ng Hamas ang shooting operation ngayong araw sa West Bank.
Ang Hamas, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay binati ang shooting operation sa Kochav Ya'ir settlement malapit sa Qalqilya sa West Bank at ipinahayag na ang mga operasyong ito ay isinagawa bilang tugon sa patuloy na mga agresyon ng Zionist regime laban sa Gaza Strip at ang pagpapatuloy ng mga krimen nito sa larangan ng Judaization, field killing, settlement building, raids, at araw-araw na pag-atake laban sa mga Palestinian sa West Bank at Jerusalem.
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