Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Seremonya ng Eid al-Ghadir sa Islamic Center of America sa Michigan.
Kasabay ng pagdating ng pinagpalang Eid al-Ghadir khumm, isang seremonya ng paggunita para sa dakilang Islamic na pagdiriwang na ito ay ginanap sa Islamic Center of America sa estado ng Michigan.
Binigyang-diin ng mga kalahok sa relihiyoso at kultural na seremonyang ito, sa pamamagitan ng pagdalo sa iba't ibang programa, ang mensahe ng pangyayari sa Ghadir at ang posisyon ng pamumuno (Wilayah) sa mga aral ng Islam.
Detroit, Michigan – Mga ahensya ng balita ng Amerika (Hunyo 6, 2026) – Kasabay ng pinagpalang Eid al-Ghadir khumm (Hunyo 5, 2026), ang Islamic Center of America sa lungsod ng Dearborn, Michigan, ay nagdaos ng isang espesyal na seremonya upang gunitain ang relihiyosong okasyong ito. Sa seremonyang ito na dinaluhan ng daan-daang Shia at Sunni Muslim na naninirahan sa Amerika, binigyang-diin ng mga kalahok, sa pamamagitan ng mga programa tulad ng mga talumpati, pag-awit ng papuri, at pamamahagi ng handog na pagkain, ang kahalagahan ng pangyayari sa Ghadir at ang mensahe ng pamumuno (Wilayah) at imamah sa Islam.
Binanggit ng mga tagapagsalita sa seremonyang ito ang sermon ng Ghadir at ang hadith na "Sinuman ang Aking Mawla, si Ali ay kanyang Mawla," at idiniin ang papel ni Imam Ali bilang kahalili ng Propeta ng Islam at ang pangangailangang ipaliwanag ang aral na ito sa batang Muslim na henerasyon sa Kanluran. Ang Islamic Center of America, na itinuturing na isa sa pinakamatanda at pinakamalaking moske sa Estados Unidos, ay nagdaraos taun-taon ng seremonya ng Eid al-Ghadir na may masiglang pagdalo ng mga mananampalataya. Kapansin-pansin na ang Dearborn, na may mataas na populasyon ng mga Muslim na Amerikano, ay kinikilala bilang isa sa pinakamahalagang kultural at relihiyosong sentro ng mga Muslim sa Estados Unidos.
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