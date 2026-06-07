Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Political schism sa Israel; Eisenkot: Nagpupunyagi ako araw at gabi upang talunin si Netanyahu.
Si Gadi Eisenkot, pinuno ng partidong "Yashar" at dating pinuno ng General Staff ng Zionist regime, ay nagpahayag: "Nagpupunyagi ako 24 oras upang talunin si Netanyahu at naniniwala akong siya ay matatalo sa darating na halalan at hindi na magiging punong ministro muli."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong batay sa mga resulta ng isang survey na inilathala ng Channel 12 ng Israel, ang partidong "Yashar" sa unang pagkakataon ay nanguna sa Likud party na pinamumunuan ni Benjamin Netanyahu; isang bagay na maaaring maging tanda ng paglala ng mga hindi pagkakasundo at pagbabago ng political equation sa loob ng Israel.
Tel Aviv – Channel 12 Israel (Hunyo 6, 2026) – Gadi Eisenkot, pinuno ng partidong "Yashar" (dating pinuno ng General Staff ng Zionist regime), noong Sabado sa isang panayam sa Channel 12 Israel ay nagpahayag na siya ay nagpupunyagi araw at gabi upang talunin si Benjamin Netanyahu, kasalukuyang punong ministro ng Israel, at naniniwala na si Netanyahu ay hindi na magiging punong ministro sa darating na halalan. Ang mga pahayag na ito, dahil sa kasaysayan ng malapit na pakikipagtulungan ng dalawang taong ito sa nakaraan (noong nagsilbi si Eisenkot bilang pinuno ng General Staff sa ilalim ni Netanyahu), ay sinalubong ng malawakang pampulitika at media reaksyon sa Israel.
Batay sa pinakabagong survey ng Channel 12 Israel na inilathala noong gabi ng Huwebes (Hunyo 4, 2026), ang partidong "Yashar" (nangangahulugang "tuwid" sa wikang Hebrew) sa ilalim ni Eisenkot, sa unang pagkakataon ay nanguna sa naghaharing partidong Likud sa ilalim ni Netanyahu. Ipinapakita ng survey na ito na kung gaganapin ang halalan ngayon, ang Yashar party ay makakakuha ng 22 upuan (pagtaas ng 2 upuan mula sa survey noong nakaraang linggo) at ang Likud party ay makakakuha ng 21 upuan (pagbaba ng 3 upuan). Tinatasa ng political analysts ang pagbabagong ito bilang resulta ng malawakang pamumuna sa pagganap ni Netanyahu sa pamamahala ng kamakailang digmaan sa Iran at mga grupo ng paglaban at gayundin sa pagpapatuloy ng kanyang paglilitis sa mga kaso ng katiwalian.
Samantala, iniulat ng Hebrew media ang isang lihim na pagpupulong kahapon (Hunyo 5, 2026) sa pagitan ng mga pinuno ng oposisyong partido kabilang sina Yair Lapid (pinuno ng Yesh Atid party), Gadi Eisenkot, at Benny Gantz (pinuno ng National Unity party) sa gitna ng Tel Aviv na may layuning magdisenyo ng "exit scenario" ng militar mula sa timog Lebanon at magharap ng isang nagkakaisang prente laban sa gabinete ni Netanyahu. Inaasahan na ang political na kapaligiran ng Israel ay magiging mas magulong hanggang sa darating na halalan na gaganapin sa Nobyembre 2026 sa pinakahuli.
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