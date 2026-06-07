Matinding batikos sa baligtad na prayoridad sa Amerika: 800 panukalang batas para sa limitasyon sa pagboto, zero panukalang batas para sa pagkontrol n

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 Matinding batikos sa baligtad na prayoridad sa Amerika: 800 panukalang batas para sa limitasyon sa pagboto, zero panukalang batas para sa pagkontrol ng armas.!
Dayuhang gumagamit bilang tugon sa pamamaril sa Ohio, Amerika:
Sa paglitaw ng pamamaril sa Toledo, Ohio, marahil ito ay angkop na oras upang paalalahanan na mula nang magsimula ang ikalawang termino ni Trump bilang pangulo, ang mga Republican, sa kabila ng halos 600 na mass shootings, ay hindi nagsumite kahit isang panukalang batas para sa reporma sa mga batas sa armas; ngunit kasabay nito, sa kabila lamang ng 40 kaso ng pandaraya sa pagboto, nagpakilala sila ng higit 800 panukalang batas na naglilimita sa karapatang bumoto.
Washington – Social media (Hunyo 6, 2026) – Ilang oras matapos ang nakamamatay na pamamaril sa lungsod ng Toledo sa estado ng Ohio na nag-iwan ng ilang patay at sugatan, isang gumagamit ng social network na X (dating Twitter) ay nag-post ng isang mensahe na mariing pinuna ang baligtad na prayoridad ng mga Republican sa Kongreso ng Amerika. Sumulat ang gumagamit na ito: "Sa paglitaw ng pamamaril sa Toledo, Ohio, marahil ito ay angkop na oras upang paalalahanan na mula nang magsimula ang ikalawang termino ni Trump bilang pangulo, ang mga Republican, sa kabila ng halos 600 na mass shootings, ay hindi nagsumite kahit isang panukalang batas para sa reporma sa mga batas sa armas; ngunit kasabay nito, sa kabila lamang ng 40 kaso ng pandaraya sa pagboto, nagpakilala sila ng higit 800 panukalang batas na naglilimita sa karapatang bumoto."
Ang post na ito ay nagdulot ng malawakang reaksyon sa cyberspace. Maraming gumagamit, sa muling pagpapalabas ng tekstong ito, ay nanawagan para sa pagbabago ng diskarte ng mga mambabatas tungkol sa pagkontrol ng armas at paglaban sa marahas na krimen na may armas. Ang pamamaril sa Toledo na naganap noong Huwebes ng gabi (Hunyo 4, 2026) sa isang shopping center ay nag-iwan ng hindi bababa sa 4 na patay at 9 na sugatan, at lalong nagpataas ng bilang ng mga biktima ng karahasan na may armas sa Amerika. Gayunpaman, ang mga senador ng Republican ay dati nang tumanggi sa anumang talakayan tungkol sa reporma sa mga batas sa pagdadala ng armas pagkatapos ng insidenteng ito.
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