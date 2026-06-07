Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump: Hindi ko hiniling na ang Lebanon ay maging bahagi ng panandaliang kasunduan sa Iran / Hindi tatanggalin ang mga parusa nang maaga.
Hindi ko hiniling na ang Lebanon ay maging bahagi ng panandaliang kasunduan sa Iran. Sa ilalim ng anumang kasunduan, ang mga ari-arian ng Iran o anumang mga parusa ay hindi tatanggalin nang maaga.
Washington – NBC News (Hunyo 6, 2026) – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Biyernes sa isang panayam sa programang "Meet the Press" ng NBC News ay nagpahayag na ang Estados Unidos ay hindi magpapalaya ng mga ari-arian ng Iran o mag-aalis ng mga parusa bago pumirma ng anumang kasunduan sa kapayapaan sa Iran. Bilang tugon sa tanong kung gagawin niya ang mga naturang hakbang pagkatapos ng kasunduan, sinabi ni Trump: "Pagkatapos ng kasunduan, oo. Kung sila ay kumilos nang maayos at gumawa ng mabuting gawa, magsisimula kaming mag-usap." Nilinaw din niya na hindi niya kailanman hiniling na ang Lebanon ay maging bahagi ng anumang panandaliang kasunduan sa Iran.
Samantala, iniulat ng mga mapagkukunang may alam sa Anadolu Agency na sina Steve Witkoff at Jared Kushner, mga espesyal na sugo ni Trump, ay nakipagpulong sa isang pangkat ng mga 100 nuclear specialist kabilang ang mga eksperto sa uranium processing at centrifuge technology sa Oak Ridge, Tennessee. Ayon sa isang Amerikanong opisyal, ang pagpupulong na ito ay hindi nangangahulugan na ang kasunduan ay tiyak na matatapos, ngunit ito ay tanda ng kaseryosohan ng usapan at paghahanda para sa pagpapatupad ng posibleng kasunduan. Batay sa mga ulat, ang magkabilang panig ay nakamit ang isang paunang kasunduan sa isang 60-araw na memorandum of understanding na kinabibilangan ng pagpapalawig ng tigil-putukan, muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, pagbebenta ng langis ng Iran, at pag-uusap tungkol sa mga reserba at limitasyon sa pagpapayaman ng uranium. Gayunpaman, hiniling ni Trump ang dalawang pagbabago sa draft at iminungkahi rin ng Iran ang mga pagbabago. Isa sa mga pangunahing hindi pagkakasundo ay tungkol sa deadline para sa pagbabawas ng purified uranium ng Iran: iminungkahi ng Washington ang 60 araw at iminungkahi ng Tehran ang 90 araw.
..........
328
Your Comment