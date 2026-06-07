Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Natukoy na ang kapalaran ng pagtaas ng pensiyon ng mga retirado.
Habang sa nakalipas na ilang linggo, milyon-milyong mga retirado ang naghihintay na matukoy ang kalagayan ng suweldo para sa taong 1405 at maibigay ang mga bagong kautusan, sa wakas ay inihayag ng Social Security na ang mga bagong kautusan para sa mga retirado at benepisyaryo ay nailabas na at maaaring makuha mula ngayong hapon.
Sa mga bagong kautusan, ang pagtaas ng suweldo para sa taong 1405 ay inilapat kasama ang ikatlong yugto ng planong pagpapantay.
Tehran – Mga ahensya ng balita ng Iran (Hunyo 7, 2026) – Ang Social Security Organization, pagkatapos ng ilang linggong paghihintay, sa wakas ay nag-ulat ng pagpapalabas ng mga bagong kautusan sa suweldo para sa mga retirado at benepisyaryo para sa taong 1405. Ayon sa anunsyo ng organisasyong ito, ang mga retirado ay maaaring makakuha at tumingin ng kanilang mga bagong kautusan mula ngayong hapon (Lunes) sa pamamagitan ng pagbisita sa non-face-to-face service system ng organisasyon sa website na "es.tamin.ir."
Batay sa pangwakas na desisyon ng Supreme Labor Council at ng Gabinete, ang halaga ng pagtaas ng suweldo para sa mga retirado ay itinakda sa dalawang kategorya. Ang mga tumatanggap ng minimum ay binigyan ng 60 porsyentong pagtaas sa kanilang benepisyo. Para sa iba pang antas, isang 45 porsyentong pagtaas kasama ang karagdagang halagang 15,586,471 Rial (mga 1,558,600 Toman) ay inilapat.
Ngunit ang isa pang mahalagang balita para sa mga retirado ay ang pagpapatupad ng ikatlo at huling yugto ng planong "pagpapantay" ng suweldo sa mga bagong kautusan. Batay sa planong ito na nagsimula ilang taon na ang nakalipas, ang mga retirado ng Social Security ay dapat makatanggap ng 90 porsyento ng pagkakaiba ng kanilang suweldo kumpara sa mga kasalukuyang empleyado ng parehong antas sa loob ng tatlong taon. Sa nakalipas na dalawang taon, isang 40 porsyentong yugto at isang 30 porsyentong yugto ang inilapat, at ngayong taon, ang natitirang 30 porsyento ay idinagdag sa suweldo ng mga retiradong kabilang sa planong ito.
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