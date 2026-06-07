Video| Galit na iniwan ni Trump ang panayam sa isang Amerikanong mamamahayag

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Galit na iniwan ni Trump ang panayam sa isang Amerikanong mamamahayag.
Sa gitna ng panayam sa isang reporter ng Amerikanong media na NBC, pagkatapos ng mga tanong ng reporter, galit na iniwan ni Trump ang sesyon.
Habang iniiwan ni Trump ang panayam, sinabi niya sa reporter: "Ikaw ay corrupt o tanga, ang iyong media ay corrupt din; ang CNN, CBS, at ABC News ay corrupt din."
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