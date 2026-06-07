Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkapaslang ng security official ng Zionist settlement sa kamay ng Hezbollah.
Ayon sa Hebrew media, si Heim Kalomiti, miyembro ng 8881st battalion ng Israeli army, ay napatay sa mga pag-atake ng Hezbollah ngayong araw sa sinasakop na lupain. Iniulat ng Hebrew media na Hadshot Bzman na si Heim ay ang security head ng Tzur Natan settlement.
Beirut – Lebanese media (Hunyo 7, 2026) – Ang Hebrew-language media noong Linggo ay nag-ulat ng pagkapaslang ng isang matataas na opisyal ng militar ng Zionist regime sa mga pag-atake ng Hezbollah. Batay sa mga ulat na ito, si "Heim Kalomiti," na aktibo bilang miyembro ng 8881st battalion ng Israeli army, ay napatay sa mga pag-atake ng Hezbollah ngayong araw sa sinasakop na lupain.
Iniulat ng Hebrew media na "Hadshot Bzman" na binanggit ang mga mapagkukunang may alam na si Kalomiti, bilang karagdagan sa pagiging miyembro ng 8881st battalion, ay responsable rin sa seguridad ng "Tzur Natan" settlement. Ang Zionist settlement na ito ay matatagpuan sa gitnang rehiyon ng sinasakop na lupain.
Wala pang tiyak na detalye tungkol sa paraan at lokasyon ng pag-atakeng ito ang inilabas, ngunit kinumpirma ng Israeli military sources na ang Hezbollah sa mga nakaraang oras ay nagsagawa ng maraming pag-atake laban sa mga posisyon ng Israeli soldiers sa iba't ibang lugar. Ang hukbo ng Zionist regime ay hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag tungkol sa pangyayaring ito.
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