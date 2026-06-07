Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ramat David Air Base, tinarget ng ballistic missiles.
Inihayag ng Public Relations ng Islamic Revolutionary Guard Corps:
Bismillah al-Qasim al-Jabarin
Labanan ninyo sila, parurusahan sila ng Allah sa pamamagitan ng inyong mga kamay, at sila'y kanyang ipapahiya, at kayo'y kanyang bibigyan ng tagumpay laban sa kanila, at pagagalingin niya ang mga dibdib ng isang sambayanang naniniwala.
Bilang tugon sa malawakang krimen ng usurper na Zionist regime sa timog Lebanon at ang malawakang pagpatay at pagpapalayas sa inaaping mga tao ng mga lugar ng Tyre at Nabatieh at iba pang mga lugar kabilang ang Dahiyeh ng Beirut, ang Ramat David Air Base, ang pinagmulan ng mga pagsalakay na ito, ay tinarget ng ballistic missiles ng Aerospace Force ng IRGC.
Ang pagtanggap namin sa tigil-putukan noong Abril 8 ay nakakondisyon sa pagtigil ng apoy sa lahat ng larangan; ngunit tulad ng lagi, ang Amerika at ang Zionist regime ay hindi tumupad sa kanilang pangako, ipinagpatuloy nila ang mga pagsalakay at krimen sa Lebanon at, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pananalakay sa mga baybayin at Iranian vessel sa Strait of Hormuz, Dagat ng Oman, at Indian Ocean, nilabag nila ang tigil-putukan.
Ang operasyon ngayong gabi ay isang deklarasyon ng babala, at kung ang mga pagsalakay ay mauulit, ang mga tugon ay magiging mas malawak at sasaklawin ang lahat ng Amerikano-Zionist na target sa rehiyon.
At ang tagumpay ay hindi kailanman nagmumula maliban sa Allah, ang Makapangyarihan sa lahat, ang Marunong sa lahat.
Tehran – Public Relations ng Islamic Revolutionary Guard Corps (Hunyo 7, 2026) – Ang Islamic Revolutionary Guard Corps ngayong gabi ng Linggo ay naglabas ng opisyal na pahayag na idineklara na bilang tugon sa "malawakang krimen ng Zionist regime sa timog Lebanon," ang Ramat David Air Base sa kalaliman ng sinasakop na lupain ay tinarget ng ilang ballistic missiles. Idiniin ng pahayag na ito na ang nabanggit na base ay ang "pinagmulan ng mga kamakailang pagsalakay sa mga lugar ng Tyre, Nabatieh, at Dahiyeh ng Beirut."
Nililinaw ng IRGC sa pahayag na ito na ang pagtanggap ng Iran sa tigil-putukan noong Abril 8, 2026 ay nakakondisyon sa kumpletong pagtigil ng apoy sa lahat ng larangan. Ang Aerospace Force ng IRGC, na binanggit ang pagpapatuloy ng mga pagsalakay ng Zionist regime sa Lebanon at ang paulit-ulit na paglabag sa tigil-putukan sa pamamagitan ng pananalakay sa mga Iranian vessel sa Strait of Hormuz, Dagat ng Oman, at Indian Ocean, ay inilarawan ang mga pag-atakeng ito bilang "isang deklarasyon lamang ng babala" at nagbabala na kung ang mga pagsalakay ay mauulit, ang mga tugon ay magiging "mas malawak" at sasaklawin ang "lahat ng Amerikano-Zionist na target sa rehiyon."
Kapansin-pansin na ang Ramat David Air Base ay matatagpuan sa timog-silangan ng Haifa at humigit-kumulang 15 kilometro mula sa hangganan ng Lebanon, at itinuturing na isa sa mga pangunahing base ng Israeli Air Force. Iniulat ng Israeli sources na narinig ang tunog ng pagsabog sa Golan Heights at hilagang hangganan ng sinasakop na lupain, ngunit ang hukbo ng Israel ay hindi pa opisyal na nagkomento tungkol sa mga detalye ng pag-atakeng ito o sa lawak ng posibleng pinsala. Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahong ang Hezbollah ng Lebanon ay nag-ulat ng pagkasira ng ilang Merkava tank at pagkapaslang ng ilang sundalong Israeli sa nakalipas na 24 na oras.
..........
328
Your Comment