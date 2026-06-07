Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinagsamang operasyon ng Hezbollah laban sa mga posisyon ng hukbo ng Israel.
Ang mga mandirigma ng Hezbollah ng Lebanon, sa isang serye ng mga koordinadong operasyon, ay nagdulot ng mabibigat na suntok sa military rear ng hukbo ng Zionist regime sa hilagang hangganan ng sinasakop na Palestine.
Pag-atake sa mga pormasyon ng mga sundalong Israeli gamit ang mga attack drone sa "Al-Marj" at "Jal al-Hamar" sites.
Tumpak na drone attack sa estratehikong "Dovev" barracks sa hilagang sinasakop na Palestine.
Pagbomba ng misayl sa mga artilerya na posisyon ng Zionist regime sa "Yiftah" barracks at sa pormasyon ng kaaway sa "Birkat al-Marj."
Beirut – Lebanese media (Hunyo 7, 2026) – Ang Hezbollah ng Lebanon, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang malawakan at koordinadong pinagsamang operasyon, ay nagdulot ng mabibigat na suntok sa mga posisyon at military rear ng hukbo ng Zionist regime sa hilagang hangganan ng sinasakop na Palestine. Batay sa magkakahiwalay na pahayag ng media unit ng Hezbollah, ang operasyong ito ay may ilang magkakasabay na aspeto:
Sa unang aspeto, tinarget ng mga mandirigma ng Hezbollah ang mga pormasyon ng mga sundalong Israeli sa dalawang lugar ng "Al-Marj" at "Jal al-Hamar" na matatagpuan sa Shebaa Farms gamit ang mga attack drone. Sa ikalawang aspeto, isang tumpak na drone attack ang isinagawa sa estratehikong "Dovev" barracks sa hilagang sinasakop na Palestine, na ang barracks na ito ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang military base ng Israel malapit sa hangganan ng Lebanon. Sa ikatlong aspeto, ang artilerya na posisyon ng Zionist regime sa "Yiftah" barracks at gayundin ang pormasyon ng kaaway sa lugar ng "Birkat al-Marj" ay binomba ng misayl.
Ang pinagsamang operasyong ito ay ginagawa sa panahong ilang oras bago nito, ang Islamic Revolutionary Guard Corps ay tinarget din ang Ramat David Air Base sa kalaliman ng sinasakop na lupain gamit ang ballistic missiles. Ang hukbo ng Zionist regime ay hindi pa naglalabas ng tiyak na datos ng mga nasawi at pinsala mula sa mga pag-atakeng ito, ngunit iniulat ng Hebrew media ang sunod-sunod na tunog ng pagsabog sa hilagang sinasakop na Palestine at ang pagtunog ng mga sirena ng babala sa mga settlement na malapit sa hangganan ng Lebanon. Idiniin ng Hezbollah na ang operasyong ito ay isinagawa bilang tugon sa "mga kamakailang krimen ng Zionist regime sa timog Lebanon at Dahiyeh ng Beirut."
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