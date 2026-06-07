Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Alerto ang mga Amerikano dahil sa takot sa mga pag-atake ng Iran.
Isinulat ng Amerikano-Zionist media na Axios na binanggit ang isang Amerikanong military official na ang mga sundalong Amerikano sa Gitnang Silangan ay handang ipagtanggol laban sa mga posibleng pag-atake mula sa Iran.
Bago ito, muling nilabag ng Zionist regime ang tigil-putukan at binomba ang Dahiyeh ng Beirut, mga pag-atake na nag-iwan ng 13 patay at sugatan.
Washington – Axios website (Hunyo 7, 2026) – Isang Amerikanong military official ang nagsabi sa Axios website na ang mga sundalo ng Estados Unidos sa Gitnang Silangan ay nasa "mataas na depensibong alerto" at naghahanda upang harapin ang mga posibleng pag-atake ng Iran. Ang opisyal na ito na hindi nagpakilala ay nagdagdag na ang intelligence assessments ay nagpapahiwatig na ang Iran ay maaaring magsagawa ng military action bilang tugon sa mga kamakailang paglabag sa tigil-putukan ng Zionist regime at mga pag-atake sa Dahiyeh ng Beirut.
Ilang oras bago ang babalang ito, muling nilabag ng Zionist regime ang tigil-putukan at binomba ang Dahiyeh area ng Beirut (kabisera ng Lebanon). Batay sa ulat ng Lebanese sources, ang mga air strike na ito ay nag-iwan ng hindi bababa sa 13 patay at sugatan at nagdulot ng malawakang pinsala sa mga residential building. Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahong ilang minuto na ang nakalipas, ang Hezbollah ng Lebanon ay nagsagawa ng isang malawakang pinagsamang operasyon laban sa mga posisyon ng hukbo ng Israel sa hilagang hangganan ng sinasakop na Palestine at ang IRGC ay tinarget din ang Ramat David Air Base gamit ang ballistic missiles. Ang mga Amerikanong military official ay nag-aalala na ang tugon ng Iran sa mga kamakailang pag-atake ng Israel ay magiging "malawakan at hindi pa naganap."
..........
328
Your Comment