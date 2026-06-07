Video| Sa kabila ng mga nakaraang babala ng Islamic Republic of Iran, ang mamamatay-batang Zionist regime ay tumawid sa lahat ng pulang linya at pinat

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sa kabila ng mga nakaraang babala ng Islamic Republic of Iran, ang mamamatay-batang Zionist regime ay tumawid sa lahat ng pulang linya at pinataas ang mga pag-atake sa timog Lebanon, na tinatarget ang Dahiyeh ng Beirut.
Nagbabala na kami noon na kung ang krimen ay lumawak sa Dahiyeh ng Beirut, atin nang sasalakayin ang mga target sa sinasakop na lupain.
Dapat itigil ng Zionist army ang mga pag-atake nito sa timog Lebanon at Dahiyeh, at kung palalawakin nito ang mga pag-atake sa rehiyong iyon o tumugon sa aksyon ng Iran, haharap ito sa mas matinding at pagsisising suntok at magsisimula ang mga mapangwasak na pag-atake laban sa rehimen at mga tagasuporta nito.
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