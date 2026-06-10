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Video| Mga protesta ng Haredi Jews sa Beit Shemesh at sinasakop na Jerusalem laban sa paglilingkod sa hukbo ng Zionist regime

10 Hunyo 2026 - 07:09
News ID: 1825065
Video| Mga protesta ng Haredi Jews sa Beit Shemesh at sinasakop na Jerusalem laban sa paglilingkod sa hukbo ng Zionist regime

Mga protesta ng Haredi Jews sa Beit Shemesh at sinasakop na Jerusalem laban sa paglilingkod sa hukbo ng Zionist regime.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga protesta ng Haredi Jews sa Beit Shemesh at sinasakop na Jerusalem laban sa paglilingkod sa hukbo ng Zionist regime.

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