Video| Mga protesta ng Haredi Jews sa Beit Shemesh at sinasakop na Jerusalem laban sa paglilingkod sa hukbo ng Zionist regime

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga protesta ng Haredi Jews sa Beit Shemesh at sinasakop na Jerusalem laban sa paglilingkod sa hukbo ng Zionist regime.
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328
Mga protesta ng Haredi Jews sa Beit Shemesh at sinasakop na Jerusalem laban sa paglilingkod sa hukbo ng Zionist regime.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga protesta ng Haredi Jews sa Beit Shemesh at sinasakop na Jerusalem laban sa paglilingkod sa hukbo ng Zionist regime.
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328
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