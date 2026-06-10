Video| Iran; mula sa rehiyonal na manlalaro patungo sa umuusbong na pandaigdigang kapangyarihan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Iran; mula sa rehiyonal na manlalaro patungo sa umuusbong na pandaigdigang kapangyarihan.
Ang kapansin-pansing mga pahayag ni Propesor Robert Pape, kilalang Amerikanong palaisip at eksperto sa military strategy, tungkol sa lumalaking katayuan ng Iran ay muling nakatawag ng pansin ng internasyonal na bilog sa geopolitical developments ng rehiyon.
Ayon sa kanya, ang pagtaas ng kapangyarihan at deterrent capability ng Iran ay umabot sa antas na nagpilit kay Donald Trump na magpataw ng presyon sa Israel; isang aksyon na hindi maiisip kung walang pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon.
Naniniwala si Robert Pape na ang Iran ay nagiging ika-apat na rehiyonal na hegemon ng mundo at dominanteng kapangyarihan ng Persian Gulf; isang posisyon na bunga ng malalim na pagbabago sa security at strategic equation ng rehiyon.
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