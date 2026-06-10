Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tyre; binago ng digmaan ang mukha ng ika-apat na pinakamalaking lungsod ng Lebanon sa loob lamang ng ilang minuto.!
Sa paglipas ng 100 araw ng digmaan, ang lungsod ng Tyre sa timog Lebanon ay muling nahaharap sa babala ng paglikas ng hukbo ng Israel at isang bagong alon ng paglilikas.
Ang babalang ito ay nakagambala sa pang-araw-araw na buhay ng mga residente at pinilit ang maraming pamilya na umalis sa kanilang mga tahanan. Kasabay nito, ang digmaan ay nagdulot ng mabigat na pinsala sa Lebanon; kabilang ang libu-libong biktima, pagkasira ng sampu-sampung libong residential unit, at economic loss na higit 21 bilyong dolyar.
Beirut – Mga ahensya ng balita ng Lebanon (Hunyo 10, 2026) – Ang hukbo ng Zionist regime noong Martes ay naglabas ng pahayag na nagbigay ng agarang babala sa mga residente ng lungsod ng Tyre (ika-apat na pinakamalaking lungsod ng Lebanon at kabisera ng timog na lalawigan) na nag-utos ng agarang paglikas ng lungsod na ito. Batay sa pahayag na ito na inilathala ng Al Mayadeen network, hiniling ng hukbo ng Israel sa mga residente na agad na lumipat sa hilaga ng Zahrani River at ipinahayag na magsasagawa ito ng mga operasyon laban sa imprastraktura ng Hezbollah.
Ang babalang ito ay inilabas 100 araw lamang matapos (Marso 6, 2026) ang lungsod ng Tyre, sa pagsisimula ng malawakang air strike ng Israel, ay ganap na nagbago ang mukha sa loob lamang ng ilang minuto. Batay sa opisyal na estadistika na inilabas ng Ministry of Health ng Lebanon hanggang Hunyo 9, 2026, ang mga pag-atake ng hukbo ng Israel ay nag-iwan ng hindi bababa sa 3,666 na Lebanese na na-martir at 11,321 iba pa ang nasugatan.
Bagong paglilikas sa Tyre; libu-libong pamilya ang patungo sa hilaga
Sa pag-anunsyo ng babalang ito, libu-libong pamilya mula sa lungsod ng Tyre na may humigit-kumulang 60,000 populasyon (at sa normal na kalagayan ay tumatanggap ng milyun-milyong turista sa iba't ibang panahon ng taon) ay napilitang umalis sa kanilang mga tahanan. Iniulat ng lokal na mapagkukunan na kasunod ng babalang ito, mahabang pila ng mga sasakyan ang nabuo sa ruta palabas ng lungsod patungo sa hilaga, at maraming pamilya ang naglalakad nang walang anumang kagamitan patungo sa mas ligtas na mga lugar.
Ang lungsod ng Tyre, na dahil sa mga sinaunang Phoenician ruins nito ay nakatala sa UNESCO World Heritage list, sa nakalipas na 100 araw ay ilang beses nang tinarget ng air strike. Ang pambobomba sa lumang pamilihan at Palestinian camps (kabilang ang pag-atake noong Mayo sa Al-Rashidiyah camp na nag-iwan ng 12 martir) ay naging isa sa mga simbolo ng humanitarian disaster sa digmaang ito.
Sakuna na economic at infrastructural damage
Ang Council for Development and Reconstruction (CDR) ng Lebanon sa isang ulat ay nagpahayag na hanggang sa simula ng Hunyo 2026, ang direkta at hindi direktang pinsala sa mga sektor ng pabahay, imprastraktura, turismo, agrikultura, at transportasyon ay lumampas sa 21 bilyong dolyar. Batay sa ulat na ito, hindi bababa sa 52,000 residential unit ang ganap na nawasak o hindi na matitirahan, at higit 250 paaralan at educational center ang nasira.
Ang lungsod ng Tyre, na itinuturing na isa sa pinakamahalagang economic at tourist hub ng Lebanon, sa nakalipas na 100 araw ay praktikal na naging isang ghost town. Maraming negosyo at hotel ang nagsara at daan-daang milyong dolyar na pinsala ang naidulot sa sektor ng turismo ng lungsod na ito. Batay sa pahayag ng Lebanese Red Cross, hindi bababa sa 30 Red Cross emergency center sa lungsod na ito ang ganap na nawasak.
Reaksyon ng Hezbollah; pagsunod sa mga patakaran ng labanan
Bilang tugon sa mga babalang ito at pambobomba, naglabas ang Hezbollah ng Lebanon ng pahayag na idineklara na ito ay sumusunod sa mga patakaran ng labanan at pinayuhan ang mga sibilyan na sundin ang mga inilabas na babala. Gayunpaman, idiniin ng Hezbollah na ang hukbo ng Israel, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga babalang ito, ay sinisikap na "mabayaran ang mga pagkatalo nito sa larangan" at ang hakbang na ito ay "malinaw na paglabag sa internasyonal na batas at krimen laban sa sangkatauhan."
Kasabay ng mga air strike ng Israel sa West Bank at Gaza
Kasabay ng paglala ng mga pag-atake sa Lebanon, ang hukbo ng Zionist regime kaninang madaling-araw ay sumalakay din sa mga target sa West Bank at Gaza Strip. Iniulat ng Palestinian sources ang pagkamartir ng isang binatilyong Palestinian sa lungsod ng Jenin sa West Bank. Sa Gaza, ang air strike sa iba't ibang lugar kabilang ang Nuseirat camp ay nagpapatuloy. Mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 28, 2026 hanggang sa kasalukuyan, hindi bababa sa 21,000 Palestinian sa Gaza Strip ang na-martir at higit 50,000 ang nasugatan.
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