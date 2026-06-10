Video| Field execution ng isang 7-buwang gulang na sanggol na Palestinian sa pamamagitan ng bala ng mga sundalong Zionist

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Field execution ng isang 7-buwang gulang na sanggol na Palestinian sa pamamagitan ng bala ng mga sundalong Zionist.
Inihayag ng B'Tselem human rights center sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang video na sa panahon ng pagbaril ng mga sundalong Israeli sa isang sasakyang Palestinian sa lungsod ng Hebron, si "Sam Abu Hikhal," isang 7-buwang gulang na sanggol na Palestinian, ay na-martir at ang kanyang mga magulang ay nasugatan.
Ipinapakita ng mga larawan na ang sasakyan ay bumabagal at humihinto at hindi lumilikha ng anumang banta sa mga sundalo. Idineklara rin ng center na ito na ang mga sundalo, pagkatapos ng pagbaril, ay umalis sa lugar nang hindi nagbibigay ng tulong sa mga nasugatan.
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