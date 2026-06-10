Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Maritime incident malapit sa Bab el-Mandeb.
Iniulat ng United Kingdom Marine Operations na isang insidente ang naganap 88 milya sa timog-kanluran ng Balhaf, Yemen.
Iniulat ng organisasyong ito na "isang bangka na may 6 na armadong indibidwal ang lumapit sa isang cargo ship at nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng maliit na bangka at ng cargo ship."
London – United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (Hunyo 10, 2026) – Ang UKMTO kaninang madaling-araw (Miyerkules) ay nag-ulat ng isang security incident na naganap 88 nautical miles (mga 163 kilometro) sa timog-kanluran ng Balhaf port sa Yemen. Batay sa ulat ng organisasyong ito, isang bangka na may 6 na armadong indibidwal ang lumapit sa isang cargo ship at nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng mga umaatake at ng armadong security team na nakatalaga sa barko.
Sinabi ng UKMTO na binanggit ang kapitan ng cargo ship na sa sagupaan na ito, ang security team ng barko ay matagumpay na naitaboy ang pag-atake at ang bangka ng mga umaatake ay umalis sa lugar pagkatapos ng palitan ng putok. Sa kabutihang palad, walang nasawi sa mga tripulante ng barko sa insidenteng ito at walang naiulat na pinsala. Sinusuri ng mga opisyal ng Britanya ang karagdagang detalye ng insidenteng ito at hiniling sa lahat ng sasakyang pandagat sa lugar na maglakbay nang may lubos na pag-iingat at iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa organisasyong ito.
Babala ng Ansarallah: Pagbabawal sa pagdaan ng mga barkong may kaugnayan sa Zionist regime
Ang insidenteng ito ay naganap sa panahong kahapon (Hunyo 9), ang Armed Forces ng Yemen (Ansarallah) sa ilalim ng pamumuno ni Sayyed Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi ay naglabas ng opisyal na pahayag na nagdeklara ng "kumpletong pagbabawal ng maritime navigation ng Zionist regime sa Red Sea, Bab el-Mandeb Strait, at Gulpo ng Aden." Idiniin ni Yahya Saree, tagapagsalita ng Armed Forces ng Yemen, na "anumang paggalaw ng mga barkong may kaugnayan sa Zionist regime ay ituturing ng aming mga pwersa bilang military targets" at "ang aming mga pwersa ay tutugon sa paglala ng tensyon sa pamamagitan ng paglala ng tugon."
Pagbabalik ng maritime tensions sa rehiyon; pagtaas ng presyon sa pandaigdigang ekonomiya
Naniniwala ang mga maritime security expert na ang pagbabawal na ito at ang insidente ngayong araw ay isang alarma para sa pagbabalik sa maigting na kapaligiran ng mga taong 2023 hanggang 2025 kung saan ang malawakang pag-atake ng Ansarallah sa mga komersyal na barko ay lubhang nagambala sa mahalagang arterya ng Red Sea at Suez Canal.
Ang mga pag-unlad na ito ay nagkakaroon ng dobleng kahalagahan lalo na sa ganap na pagsasara ng Strait of Hormuz ng Iran mula noong Pebrero 2026 at ang pag-alis ng 20 hanggang 22 milyong barrels ng langis mula sa pandaigdigang kalakalan. Sa kasalukuyang kalagayan na ang alternatibong ruta na umiiwas sa Strait of Hormuz, ibig sabihin, ang paglipat ng langis sa pamamagitan ng mga pipeline patungo sa mga daungan ng Red Sea (tulad ng Yanbu sa Saudi Arabia), anumang seryosong banta sa seguridad ng Red Sea ay maaaring mangahulugan ng "kumpletong pagsasara ng mga gripo ng langis sa Gitnang Silangan" at isang hindi pa naganap na sakuna sa enerhiya sa kasaysayan ng mundo.
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