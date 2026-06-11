Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ambassador ng Russia: Wala kaming planong salakayin ang mga miyembrong bansa ng NATO o European Union.
Sinabi ni Vladimir Barbin, ambassador ng Russia sa Denmark, na ang Moscow ay walang planong salakayin ang mga miyembrong bansa ng NATO o European Union, at hindi naghahanap ng tunggalian sa Kanluran na patuloy na nagpipilit sa pangangailangang magpataw ng estratehikong pagkatalo sa Russia.
Copenhagen – TASS news agency ng Russia (Hunyo 11, 2026) – Si Vladimir Barbin, ambassador ng Russian Federation sa Kaharian ng Denmark, noong Miyerkules sa isang press conference sa Copenhagen bilang tugon sa mga kamakailang pahayag ng ilang European military at political official (kabilang ang Germany at Sweden) na nagsalita tungkol sa pagtaas ng banta ng mga pag-atake ng Russia sa mga bansa sa Hilagang Europa, ay nagpahayag na ang Moscow ay walang planong salakayin ang mga miyembrong bansa ng NATO o European Union.
Idiniin ni Barbin ang prinsipyong posisyon ng Russia na hindi gumamit ng puwersa laban sa mga Kanluraning bansa, at sinabi: "Ang Russian Federation ay hindi naghahanap ng tunggalian sa Kanluran. Ang Kanluran ang nagpapataas ng tensyon sa pamamagitan ng pagpipilit sa pangangailangang magpataw ng estratehikong pagkatalo sa Russia." Idinagdag ng ambassador ng Russia sa Denmark na ang mga paratang na ang Russia ay nagpaplano ng pag-atake sa Europa ay "walang batayan at walang anumang kapani-paniwalang ebidensya" at ang mga pag-aangkin na ito ay ginagawa lamang upang bigyang-katwiran ang pagtaas ng mga gastos sa militar ng mga miyembrong bansa ng NATO at itanim ang "Russophobia" sa pampublikong opinyon ng Europa.
Ipinaalala niya na ang Russia sa loob ng maraming taon ay patuloy na nagmumungkahi ng paglikha ng isang pantay at hindi mahahati na arkitektura ng seguridad sa Europa, ngunit ang mga mungkahing ito ay palaging binabalewala ng NATO at European Union. Idiniin niBarbin sa pagtatapos na mas gusto ng Moscow na unahin ang diplomatikong usapan kaysa military confrontation, ngunit sa parehong oras, ito ay ganap na ipagtatanggol ang mga pambansang karapatan at interes nito laban sa anumang panlabas na banta.
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