Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Panggigipit ng FIFA sa Algeria; bakanteng upuan ng French journalist sa World Cup!.
Kasabay ng pagsisimula ng 2026 World Cup, sinimulan ng FIFA ang hindi pa naganap na diplomatikong panggigipit sa pamamagitan ng pagbibigay ng opisyal na kredensyal kay Christophe Gleizes, French journalist na hinatulan ng 7 taong pagkabilanggo sa Algeria sa paratang ng pagpuri sa terorismo; hanggang sa hinamon ni Infantino ang mga opisyal ng Algeria at idineklara na ang upuan ng journalist na ito sa mga laban ay naghihintay sa kanya.
Ngayon na ang desisyon ay naging pinal sa Korte Suprema at ang legal na batayan para sa "presidential pardon" ay nalikha, kasabay ng pagbaba ng tensyon sa pagitan ng Paris at Algeria, ang mga mata ay nakatuon sa desisyon ng gobyerno ng Algeria upang makita kung ang pinakamalaking kaganapan sa football sa mundo ay maaaring ibalik ang nakabilanggong journalist na ito sa media table.
Paris – Reporters Without Borders (Hunyo 11, 2026) – Kasabay ng pagdaraos ng 2026 World Cup sa Amerika, Canada, at Mexico, ang FIFA ay nagpataw ng hindi pa naganap na panggigipit sa gobyerno ng Algeria sa pamamagitan ng pagbibigay ng opisyal na kredensyal kay Christophe Gleizes, French sports journalist na nakabilanggo sa Algeria mula noong Mayo 28, 2024. Si Gleizes, na hinatulan ng 7 taong pagkabilanggo sa paratang ng "pagpuri sa mga teroristang aksyon," ay naghahanda ng isang ulat tungkol sa JS Kabylie football club bago siya arestuhin.
Utos ni Infantino: "Naghihintay sa iyo ang media upuan"
Si Gianni Infantino, pangulo ng FIFA, sa isang hindi pa naganap na aksyon ay nagpahayag na isang media upuan sa mga stadium ng World Cup ay naka-reserba para kay Gleizes. Ang aksyong ito, na binibigyang-kahulugan bilang "direktang diplomatikong panggigipit" sa gobyerno ni Abdelmadjid Tebboune, ay ginawa pagkatapos na kumpirmahin ng Korte Suprema ng Algeria noong unang bahagi ng Hunyo 2026 ang 7-taong pagkabilanggo kay Gleizes at ipinahayag na hindi siya pinapayagang magsumite ng kahilingan para sa pardon maliban kung siya ay direktang patawarin ng pangulo.
Reaksyon ng Paris at diplomatikong hamon sa Algeria
Ang gobyerno ng France sa ilalim ni Emmanuel Macron ay opisyal na sumuporta sa FIFA at ginawa ang kasong ito na pinakamalaking diplomatikong krisis sa pagitan ng Paris at Algeria mula noong kalayaan ng bansa noong 1962. Idineklara ng Ministry of Foreign Affairs ng France sa isang pahayag na ang "masinsinang pagpapalitan" sa Algeria ay nagaganap at idiniin na si Gleizes sa kanyang pagkakabilanggo ay "hindi lumikha ng anumang banta sa pambansang seguridad ng Algeria." Sinabi ni Jean-Noël Barrot, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng France, noong Miyerkules sa isang panayam sa France 24: "Hindi tayo maaaring manatiling tahimik habang ang isang French journalist ay nasa bilangguan dahil sa pagganap ng kanyang propesyonal na tungkulin."
Detalye ng mga paratang at kasaysayan ng kaso
Si Gleizes, ipinanganak 1986, ay isang independiyenteng journalist at kontribyutor sa mga publikasyon tulad ng So Foot at Society. Siya ay inaresto noong Mayo 28, 2024 sa Tizi Ouzou (hilagang Algeria) habang nagsasaliksik tungkol sa kasaysayan ng JS Kabylie. Inaangkin ng gobyerno ng Algeria na si Gleizes ay may kaugnayan sa mga miyembro ng "Movement for the Autonomy of Kabylie" (MAK) na inuri ng Algeria bilang isang teroristang organisasyon mula noong 2021, at sa kanyang mga tawag sa telepono sa mga pinuno ng kilusang ito ay nagpatibay ng "mga posisyong naaayon sa terorismo." Si Gleizes at ang kanyang pamilya ay palaging itinatanggi ang mga paratang na ito at humihiling ng makatarungang paglilitis. Noong Hunyo 29, 2025, hinatulan siya ng korte ng Algeria at sinentensiyahan ng 7 taong pagkabilanggo.
Panggigipit ng pampublikong opinyon at papel ng mga aktibista ng media
Itinampok ng Reporters Without Borders (RSF) ang kasong ito bilang simbolo ng "pagsupil sa mga dayuhang mamamahayag" sa Algeria. Isang online petition na may higit 50,000 lagda ang humihingi ng agarang pagpapalaya kay Gleizes at presidential pardon. Ang mga tagasuporta ni Gleizes ay nangangatwiran na ang kanyang mga tawag sa telepono ay mula noong 2015 hanggang 2017, bago pa mauri ang MAK bilang isang teroristang organisasyon, at ang kasalukuyang mga paratang ay "retroactive punishment" at paglabag sa karapatang pantao.
Legal na hamon at vacuum ng batas
Alinsunod sa Artikulo 91 ng bagong penal code ng France na ipinasa noong 2014, ang "pagpuri sa terorismo" ay maaaring magresulta ng hanggang 7 taong pagkabilanggo. Gayunpaman, sinasabi ng mga aktibista ng karapatang pantao na ang artikulong ito ay ginamit nang instrumento upang litisin ang mga mamamahayag na walang direktang kaugnayan sa karahasan. Ang pagkumpirma ng desisyon ng Korte Suprema noong Hunyo 3, 2026, ay praktikal na isinara ang lahat ng legal na paraan ng pag-apela at inilagay si Gleizes sa isang posisyon kung saan maaari lamang siyang palayain sa pamamagitan ng direktang interbensyon ni Pangulong Tebboune.
Habang ang 2026 World Cup ay nagsimula noong Hunyo 11, ginugugol ni Gleizes ang kanyang ika-25 buwan ng pagkakabilanggo sa "Serkadji" bilangguan sa Algiers. Ang bakanteng media upuan sa mga stadium ng World Cup ay naging simbolo ng internasyonal na protesta laban sa "walang batas na pagkakabilanggo ng mga mamamahayag." Isang diplomatikong mapagkukunan sa Paris ay nagsabi sa AFP: "Gamit ang soft power ng football, lumikha si Infantino ng isang win-win equation para kay Macron at isang seryosong problema para kay Tebboune." Ang pangwakas na desisyon sa kasong ito ay nasa kamay na ng hari ng football (Infantino) at ng pangulo ng Algeria (Tebboune).
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