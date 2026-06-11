Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-CNN: Ang usapan ay nagpapatuloy sa kabila ng pagtaas ng tensyon.
Isang diplomatikong mapagkukunan ang nagsabi sa CNN na sa kabila ng magkasalungat na pag-atake sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa ikalawang magkakasunod na araw, ang proseso ng usapan sa pagitan ng magkabilang panig upang makamit ang kasunduan ay nagpapatuloy pa rin.
Samantala, si Donald Trump, sa pamamagitan ng mga nagbabantang pahayag, ay nag-ulat ng posibilidad ng higit pang mga pag-atake kung sakaling hindi tanggapin ng Tehran ang kasunduang pangkapayapaan nang mabilis, at inakusahan ang Iran ng pagkaantala sa proseso ng usapan. Gayunpaman, ang usapan ay hindi tumigil at nakatuon sa tatlong pangunahing aspeto kabilang ang pagtatapos ng digmaan, muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, at kasunduan tungkol sa nuclear program ng Iran.
Washington – CNN news network (Hunyo 11, 2026) – Isang diplomatikong mapagkukunan na may alam sa proseso ng usapan, noong Miyerkules ay nagsabi sa CNN na sa kabila ng malawakang magkasalungat na air strike sa pagitan ng Amerika at Iran sa nakalipas na 48 oras (na nagdulot ng matinding pinsala sa mga military base ng magkabilang panig), ang hindi direktang usapan upang makamit ang kasunduang pangkapayapaan ay "nagpapatuloy pa rin sa landas nito." Idiniin ng mapagkukunan na ang mga pag-atake kagabi (Miyerkules) na humantong sa pagkasira ng American F-35 fighter jet sa Al-Azraq base sa Jordan ng IRGC at gayundin ang ganting pag-atake ng Pentagon sa radar at air defense facility ng Iran ay "hindi nag-alis sa diplomatikong proseso mula sa pangunahing landas nito."
Batay sa ulat na ito, isang pangkat ng mga tagapamagitan ng Qatari kaninang madaling-araw (Huwebes) pagkatapos ng matitinding usapan na nagpatuloy hanggang sa unang oras ng madaling-araw kasama ang mga opisyal ng Iran sa Tehran, ay umalis sa lungsod na ito. Isang mapagkukunang may alam ang nagsabi sa Reuters na ang mga usapang ito ay "isinagawa na may buong koordinasyon sa Estados Unidos." Gayunpaman, ang Ministry of Foreign Affairs ng Iran ilang oras pagkatapos ng mga pag-atake ay naglabas ng pahayag na idineklara na ang mga pag-atake ng Amerika ay "praktikal na nagpawalang-bisa sa tigil-putukan noong Abril 8, 2026" at nagbabala na ang Washington ay mananagot sa "napakadelikadong mga kahihinatnan ng paglala ng tensyon na ito."
Tatlong pangunahing aspeto ng usapan; hindi pagkakasundo sa "muling pagbubukas ng Strait of Hormuz" at "pagpapalaya ng mga ari-arian"
Ayon sa diplomatikong mapagkukunan, ang tatlong pangunahing aspeto ng usapan ay kinabibilangan ng "permanenteng pagtatapos ng digmaan at tigil-putukan sa lahat ng larangan" (kabilang ang Lebanon), "unti-unting muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa ilalim ng internasyonal na pangangasiwa," at "isang balangkas para sa kasunduan tungkol sa nuclear program ng Iran" (kabilang ang tagal ng paghinto ng pagpapayaman, inspeksyon sa pagsubaybay, at ang kapalaran ng nuclear facility). Gayunpaman, ang magkabilang panig ay may malubhang hindi pagkakasundo pa rin sa mga pangunahing isyu kabilang ang mekanismo ng pagpapalaya ng bilyong dolyar na halaga ng mga nakapirming ari-arian ng Iran sa mga dayuhang bangko at gayundin ang "pagkolekta ng mga bayad sa pagdaan sa Strait of Hormuz" ng Iran.
Isang Iranian source ang nagsabi sa Reuters: "Hinihiling ng Iran ang pagpapalaya ng 6 hanggang 12 bilyong dolyar ng mga nakapirming ari-arian nito, samantalang iginiit ng Washington na ang mga pondong ito ay palalayain nang paunti-unti at para lamang sa pagbili ng mga makataong kalakal, at tinatanggihan ang direktang pagbabalik ng mga ito sa Tehran." Idinagdag ng mga mapagkukunang may alam na ang pangunahing prayoridad ng naghaharing sistema sa Tehran ay hindi isang komprehensibo at pangmatagalang kasunduan, kundi "ang paglikha ng hindi bababa sa kaunting puwang para sa sistema sa pamamagitan ng pagpapalaya ng mga nakapirming ari-arian at pagtigil ng digmaan."
Banta ni Trump: "Makikipag-usap kami gamit ang bomba"
Sa kabilang panig, si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, habang nag-uulat ng pagpapatuloy ng usapan, ay gumagamit din ng nagbabantang tono. Sinabi ni Pete Hegseth, Kalihim ng Depensa ng Amerika, noong gabi ng Miyerkules sa harap ng mga mamamahayag: "Sinabi ng Pangulo na kung kailangan namin ng bomba para sa usapan, makikipag-usap kami gamit ang bomba." Inangkin din ni Trump sa isang panayam sa Fox News na "itinituring tayo ng Iran na mga tanga at bumibili ng oras" at nagbabala na kung sakaling hindi mabilis na tanggapin ng Tehran ang kasunduang pangkapayapaan, "maglulunsad kami ng pinakamatinding pambobomba bukas ng gabi." Gayunpaman, tila ang mga banta ni Trump sa ngayon ay walang epekto sa bilis o nilalaman ng usapan, dahil opisyal na idineklara ng Tehran na hindi ito babalik sa mesa ng usapan sa ilalim ng presyon at military na banta.
Ilang oras bago nito, ang Ansarallah ng Yemen, sa isang opisyal na pahayag sa ilalim ng pamumuno ni Sayyed Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, ay nagdeklara ng "kumpletong pagbabawal ng maritime navigation ng Zionist regime sa Red Sea at Bab el-Mandeb Strait" at nagbabala na "anumang paggalaw ng mga barkong may kaugnayan sa Israel ay ituturing na military targets." Ang aksyon ng Yemen na ito, kasabay ng kumpletong pagsasara ng Strait of Hormuz ng Iran, ay epektibong hinadlangan ang dalawang mahahalagang arterya ng langis at pandaigdigang kalakalan at nagpatunog ng alarma ng isang hindi pa naganap na krisis sa merkado ng enerhiya.
Konklusyon; isang deadlock na hindi malulutas sa digmaan o mabilis na usapan
Naniniwala ang mga analyst ng internasyonal na usapin na ang 100 araw na digmaang pagkaubos ay nagdulot ng pagkapagod sa magkabilang panig; sa isang banda, ang panggigipit ng pampublikong opinyon at mabibigat na economic na gastos ay pumipilit sa administrasyong Trump na ipagpatuloy ang usapan, at sa kabilang banda, ang mataas na military capability ng Iran sa pagpigil at pagkasira ng advanced na American equipment ay ginagawang imposible para sa Washington ang anumang mabilis at murang military option. Tila sa maikling panahon, hindi makakamit ang komprehensibong kasunduan ni ganap na magtatapos ang military clashes, sa halip ang rehiyon ay papasok sa yugto ng "pamamahala ng krisis sa pamamagitan ng marupok na usapan at sabay na limitadong labanan."
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