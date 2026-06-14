Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-.Ang responsable sa pagpopondo ng ISIS sa Anbar, Iraq ay nahuli.
Inihayag ng Iraqi Military Intelligence Directorate ang pagdakip sa isa sa mga kilalang administratibo at pinansyal na ahente ng teroristang grupong ISIS sa Anbar province.
Baghdad – Iraqi news agencies (Hunyo 13, 2026) – Inihayag ng General Directorate of Military Intelligence ng Iraqi Ministry of Defense noong Biyernes sa isang pahayag ang pagdakip sa isa sa mga kilalang administratibo at pinansyal na ahente ng teroristang grupong ISIS sa Anbar province. Batay sa pahayag na ito, ang teroristang kilala bilang "Abu Musab" ay nahuli sa isang espesyal na operasyon at batay sa tumpak na intelligence information, sa Anbar province.
Ayon sa ulat ng opisyal na Iraqi news agency (WAA), ang indibidwal na ito ay responsable para sa "pinansyal at logistical na suporta para sa mga teroristang elemento at kanilang mga pamilya" sa lalawigan na ito, at kilala bilang isa sa mga pangunahing tauhan ng pagpopondo ng ISIS sa Anbar. Sa pahayag ng Iraqi Military Intelligence Directorate, idiniin na ang operasyon ng pag-aresto ay isinagawa ayon sa mga probisyon ng Artikulo 4 ng anti-terrorism law (na tumutukoy sa pag-aresto sa mga miyembro ng iligal na armadong grupo) at ang mga legal na hakbang laban sa akusado ay isinasagawa.
Patuloy na pagsubaybay sa mga natitirang bahagi ng ISIS; pagpapadala ng security message
Ang Iraqi Military Intelligence Directorate sa pagpapatuloy ng pahayag nito ay idiniin na ang "mga preventive operation upang subaybayan ang mga natitirang teroristang elemento at palakasin ang seguridad at katatagan sa buong bansa" ay magpapatuloy nang may lakas. Ang pag-arestong ito ay ginagawa sa panahong ang Iraqi Ministry of Defense, sa utos ni Thabit al-Abbasi, ay nagpapatindi ng mga espesyal na operasyon upang linisin ang mga disyerto at mahirap maabot na lugar mula sa pagkakaroon ng mga natutulog na selula ng ISIS. Ipinapahiwatig ng mga ulat na ang mga natitirang elemento ng ISIS ay aktibo pa rin sa mga lugar ng Baghdad, Salah ad-Din, Diyala, Kirkuk, Nineveh, at Anbar, at ang security forces ay patuloy na nagmamanman at sumusubaybay sa kanila 24 oras.
Ang nahuling ahente, ang pinansyal na kawing sa mga disyerto ng Anbar
Sinabi ng security sources na ang teroristang Abu Musab, gamit ang kanyang impluwensya sa disyerto at hangganang lugar, ay nag-organisa ng isang network ng pamamahagi ng pinansyal at logistical na tulong sa mga pamilya ng mga miyembro ng ISIS at mga aktibong elemento sa mga taguan. Ang kanyang pag-aresto ay tinatasa bilang isang mahalagang suntok sa financial supply chain ng mga natitirang bahagi ng ISIS sa kanlurang Iraq.
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