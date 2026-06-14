Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga protestang anti-Amerika at anti-Zionist sa gitna ng Stockholm.
Daan-daang tao noong Sabado sa gitna ng Stockholm, kabisera ng Sweden, ay nagpunta sa mga lansangan upang magprotesta laban sa military attacks ng Israel sa Palestine at Lebanon at gayundin sa mga patakaran ng Amerika at Israel laban sa Iran.
Ang pagtitipon na ito ay inorganisa ng ilang grupo ng mga civil society institutions sa Odenplan square at kinondena ng mga kalahok, sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga slogan at pagdadala ng mga placard, ang mga pag-atake ng Israel sa West Bank at Lebanon.
Hiniling din ng mga nagpoprotesta ang pagtigil ng digmaan, suporta para sa mga karapatan ng sambayanang Palestinian, at pagtatapos ng mga tensiyonadong patakaran sa rehiyon.
Stockholm – Swedish news agencies (Hunyo 13, 2026) – Daan-daang Swedish citizen at immigrant na naninirahan sa bansa noong gabi ng Biyernes ay nagtipon sa Odenplan square sa gitna ng Stockholm, kabisera ng Sweden, at sa mga slogan na "Mamatay ang Amerika," "Mamatay ang Israel," "Palayain ang Palestine," at "Huwag pabayaan ang Lebanon," ay kinondena ang air at ground attacks ng Zionist regime sa iba't ibang lugar ng Gaza Strip, West Bank, at timog Lebanon.
Ayon sa lokal na mapagkukunan, ang protestang ito na inorganisa ng ilang grupo ng mga civil society institution at pro-Palestinian solidarity organizations sa Sweden ay ginanap nang may masiglang partisipasyon ng mga kalahok sa kabila ng malakas na ulan at malamig na panahon. Ang mga nagpoprotesta, na may dalang mga placard na may temang "Iligtas ang mga bata ng Gaza," "Ang Jerusalem ay ang walang hanggang kabisera ng Palestine," at "Boycott, disarm, at litisin ang Israel," ay humiling ng agarang pagtigil ng digmaan, pagpataw ng internasyonal na boycott laban sa Israel, at suporta para sa mga karapatan ng sambayanang Palestinian.
Pagkondena sa war crimes ng Israel at pagsuporta sa harapan ng paglaban
Sa pagtitipong ito, ipinaliwanag ng mga tagapagsalita ang sukat ng humanitarian disaster sa Gaza at Lebanon at kinondena ang war crimes ng Zionist regime. Isang Swedish political activist sa kanyang talumpati ay nagsabi: "Ang internasyonal na komunidad ay nanatiling tahimik sa harap ng genocide ng mga Palestinian. Kami ay nagtipon dito ngayon upang sabihin na hindi na kami mananahimik. Ang Palestine ay hindi nag-iisa at kami ay tatayo sa tabi ng inaaping mga tao ng Palestine hanggang sa katapusan ng pananakop at pagtatatag ng katarungan."
Binanggit ng mga nagpoprotesta ang kamakailang pambobomba sa lungsod ng Tyre at Dahiyeh ng Beirut, pag-atake sa mga humanitarian convoy, at gayundin ang paglala ng pagtatayo ng settlement sa West Bank, at inilarawan ang mga hakbang na ito bilang "genocide at ethnic cleansing." Ang ilang mga kalahok, sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga slogan na "Mamatay ang Amerika," ay mariing kinondena din ang mga patakaran ng gobyerno ni Donald Trump sa buong suporta sa Israel at parusa sa Iran.
Hiling para sa boycott at pagtatapos ng military cooperation sa Israel
Hiniling din ng mga nagpoprotesta sa gobyerno ng Sweden na agad na putulin ang anumang military at economic cooperation sa Zionist regime at tuparin ang mga obligasyon nito sa karapatang pantao at internasyonal na batas. Isa sa mga tagapag-ayos ng pagtitipong ito sa isang panayam sa mga mamamahayag ay nagsabi: "Hinihiling namin sa gobyerno ng Sweden, tulad ng ilang European na bansa (kabilang ang France, Canada, at Australia), na ipagbawal ang pagpasok ng mga ekstremistang ministro ng Zionist regime at itigil ang anumang pag-export ng armas sa Israel. Huli na, ngayon ay oras na para sa praktikal na aksyon, hindi pagpapahayag ng pakikiisa."
Ang pulisya ng Stockholm, sa pamamagitan ng malawakang pag-deploy sa paligid ng Odenplan square, ay tiniyak ang seguridad ng protesta at walang naiulat na sagupaan o pag-aresto. Ang pagtitipong ito ay ginagawa sa panahong ayon sa pinakabagong survey ng Pew Research Center, 67 porsyento ng mga tao sa mundo (at 76 porsyento ng mga mamamayan ng Sweden) ay may negatibong pananaw sa Zionist regime at humihiling ng pagtatapos ng war crimes sa Gaza at Lebanon.
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