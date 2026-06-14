Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hilagang Korea: Ang nuclear reality ng aming bansa ay hindi mababago.
Ministry of Foreign Affairs ng Hilagang Korea:
Mariing tinatanggihan namin ang "tripartite alliance ng Amerika, Japan, at Timog Korea" na may agresibong kalikasan at may layuning nuclear confrontation, at nagbabala kami tungkol sa mga kahihinatnan ng mga mapanganib na hakbang na ito.
Ang "nuclear disarmament" na usapin ay permanenteng at hindi na mababawi na isinara.
Kami ay gumagawa ng military at technical countermeasures sa lahat ng antas upang harapin ang lumalaking nuclear threats mula sa mga hostil na bansa.
Hindi kailanman magagawang baguhin ng Amerika, Japan, at Timog Korea ang umiiral na katotohanan na ang "Hilagang Korea ay isang estadong may nuclear armas."
Pyongyang – Opisyal na ahensya ng balita ng Hilagang Korea (Hunyo 13, 2026) – Ang Ministry of Foreign Affairs ng Hilagang Korea noong Biyernes ay naglabas ng pahayag na kinondena ang anumang military cooperation sa pagitan ng Amerika, Japan, at Timog Korea sa anyo ng "tripartite alliance" at inilarawan ang mga hakbang na ito bilang "agresibo at may layuning nuclear confrontation." Binanggit ng Pyongyang ang alyansang ito na noong nakaraang linggo ay nagsagawa ng magkasanib na military exercise sa silangang Asya na may presensya ng mga aircraft carrier at advanced fighter jet, at ipinahayag na ang mga hakbang na ito ay "nagtulak sa sitwasyon ng Korean peninsula sa bingit ng nuclear war."
Sa pahayag nito, idiniin ng Ministry of Foreign Affairs ng Hilagang Korea na ang "nuclear disarmament" na usapin ay permanenteng at hindi na mababawi na isinara. Sa pahayag na ito, nakasaad: "Hindi kailanman magagawang baguhin ng Amerika, Japan, at Timog Korea ang umiiral na katotohanan na ang Hilagang Korea ay isang estadong may nuclear armas." Nagbabala ang Pyongyang na gumagawa ito ng "military at technical countermeasures sa lahat ng antas" upang harapin ang lumalaking nuclear threats mula sa mga hostil na bansa.
Reflection ng countermeasures; Pinalalakas ng Hilagang Korea ang "preemptive nuclear doctrine"
Ang pahayag na ito ay inilabas sa panahong ang Hilagang Korea sa mga nakaraang buwan ay nagpakita ng mga palatandaan ng muling pagbibigay-kahulugan sa nuclear doctrine nito. Noong Setyembre 2022, ipinasa ng parliament ng bansa ang isang batas ayon sa kung saan, kung ang bansang ito ay banta, ang paggamit ng atomic attack ay nagiging "obligatoryo" at ang batas na ito ay nagpapahintulot sa "preemptive use ng nuclear weapon" sa ilalim ng mga tiyak na kondisyon. Ilang beses nang idiniin ng pinuno ng Hilagang Korea na ang katayuan ng kanyang bansa bilang isang nuclear power ay "hindi maibabalik" at ang nuclear armas ay "hindi mababago."
Military cooperation ng Amerika sa mga rehiyonal na kaalyado; paglala ng tensyon sa Korean peninsula
Sa mga nakaraang araw, ang tensyon sa Silangang Asya ay lubhang tumaas din sa magkasanib na military exercise ng Amerika at Timog Korea at gayundin sa pagbisita ng mga American aircraft carrier sa daungan ng Busan. Itinuring ng Hilagang Korea ang mga hakbang na ito bilang simulation ng "pag-atake sa Pyongyang" at "malinaw na paglabag sa soberanya" nito. Bilang tugon sa mga exercise na ito, ang hukbo ng Hilagang Korea ay nagpaputok din ng dalawang short-range ballistic missiles patungo sa Dagat ng Japan noong unang bahagi ng linggong ito, na ayon sa mga analyst, ay tugon sa military movements ng Washington at Seoul.
Kapansin-pansin na ang Hilagang Korea ay nagsagawa ng unang nuclear test noong 2006 at hanggang ngayon ay nagsagawa ng anim na nuclear test. Ang huling nuclear test ng bansang ito ay noong Setyembre 2016. Noong 2017, matagumpay na nasubok ng Hilagang Korea ang isang nuclear warhead, at mula noon hanggang sa kasalukuyan, ilang beses nang sinubok ang mga intercontinental ballistic missiles na may kakayahang magdala ng nuclear warhead. Sa kabila ng matinding parusa ng United Nations at maraming resolusyon ng Security Council, palaging idiniin ng Pyongyang na hindi nito kailanman ilalagay ang nuclear program nito bilang "negotiating lever" sa mesa.
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