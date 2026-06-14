Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Aktibo na ang food voucher para sa mga ito na may national ID number.
Mula ngayon, ang food voucher para sa mga benepisyaryo ng mga institusyong pansuporta, sandatahang lakas, at mga pinuno ng pamilya na ang huling digit ng kanilang national ID number ay 7, 8, at 9 ay naisaaktibo, at maaari nilang gamitin ang kanilang kredito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga tindahang kalahok sa kontrata.
Tehran – Ministry of Cooperatives, Labor, at Social Welfare (Hunyo 14, 2026) – Inihayag ng ikalabing-isang gobyerno na mula ngayon (Sabado) ang kredito ng electronic food voucher para sa mga bagong grupo ng mga kwalipikadong benepisyaryo ay naisaaktibo. Ayon sa anunsyo ng Ministry of Cooperatives, Labor, at Social Welfare, ang mga benepisyaryo ng mga institusyong pansuporta (kabilang ang Imam Khomeini Relief Committee at State Welfare Organization), mga empleyado at retirado ng sandatahang lakas (Artillery, IRGC, at Police Force), at gayundin ang mga pinuno ng pamilya na ang huling digit ng kanilang national ID number ay 7, 8, at 9, mula ngayon ay maaaring gamitin ang kanilang inilaang kredito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga tindahang kalahok sa kontrata (higit 260,000 maliliit at chain store sa buong bansa).
Batay sa pinakabagong update ng electronic food voucher scheme, mula noong Disyembre 2025, ang halaga ng food voucher para sa bawat tao sa lahat ng income decile (1 hanggang 10) ay itinakda sa isang milyong Toman. Ang halagang ito ay buwanang idinedeposito sa account ng mga pinuno ng pamilya at magagamit para sa pagbili ng 11 pangunahing kalakal kabilang ang low-fat milk, puting keso, low-fat yogurt, itlog, puting karne (manok), liquid oil, pasta, bigas, asukal, munggo, at pulang karne. Maaaring gamitin ng mga pamilya ang kredito na ito sa pamamagitan ng pagpunta sa mga kilalang chain store tulad ng Ofogh Korosh, Etka, Refah, Janbo, Hyper Family, atbp., o sa pamamagitan ng paggamit ng one-time password (OTP).
Gayundin, bilang karagdagan sa tradisyonal na paraan ng pagbili, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay maaari ring gamitin ang pangalawang paraan ng pag-activate ng food voucher (pagtanggap ng tinukoy na hanay ng mga item sa isang nakapirming presyo). Sa pamamaraang ito, maaaring piliin ng mga pamilya ang opsyong ito sa pamamagitan ng pagpunta sa opisyal na arm ng food voucher sa Bale messenger (sa address @6369). Kapansin-pansin na sa kabila ng pagdedeposito ng food voucher sa account ng karamihan ng mga sektor ng lipunan, ang cash subsidy ay patuloy na ibinibigay sa una hanggang ikapitong decile, at ang mga indibidwal na kabilang sa food voucher sa unang pagkakataon o ang kanilang impormasyon sa pagkakakilanlan ay hindi tumutugma sa mga sistema, ay maaaring magrehistro o magreklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa Hemayat system (hemayat.mcls.gov.ir).
..........
328
Your Comment