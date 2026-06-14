Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mensahe ni Baghaei para sa anibersaryo ng military aggression ng Zionist regime at Amerika laban sa Iran.
Tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs:
Sa walang kuwentang panaginip ng tagumpay, ginawa nilang pintuan ng sorpresang pag-atake ang paglabag sa kasunduan, at nilusob nila ang isang lupain na ang paglaban at bakal na determinasyon sa pagpapalayas sa mga kaaway ay kilala sa buong kasaysayan.i5
Ngayon ay anibersaryo ng pagsisimula ng military aggression ng Zionist regime - kasama ang Amerika; isang pag-atake na sinamahan ng duwag na pagpatay sa mga tagapagtanggol ng bayan at pag-atake sa mga nuclear facility, ngunit sa huli, ang matatag na determinasyon at paglaban at pagsasakripisyo ng bansa ng Iran ay ginawang pagkatalo at kahihiyan ang panaginip ng isang kaaway na ngayon ay umaamin: "ginawa namin ang lahat," upang ang isang huwarang halimbawa ng kapangyarihan, katatagan, at paghahangad ng dangal ay maitala sa talaan ng panahon.
Lalaking nagdaan sa tamis ng pag-iral
Ginawa naming basura ang pulot-pukyutan na ito
Tulad ng umaga, sumikat kami mula sa silangan ng pag-iral
Nilagyan namin ng hininga ang kaluluwa ng mundo
Saheb Tabrizi
Tehran – Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran (Hunyo 13, 2026) – Si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, noong gabi ng Biyernes sa isang mensahe para sa unang anibersaryo ng military aggression ng Zionist regime at Amerika laban sa Iran (na nagsimula noong Pebrero 28, 2026), na binanggit ang pagtitiis at paninindigan ng bansa ng Iran laban sa mga mananalakay, ay inilarawan ang araw na ito bilang "araw ng pagtatala ng kagitingan ng bansa ng Iran" sa kontemporaryong kasaysayan.
Si Baghaei sa mensaheng ito na inilathala sa kanyang opisyal na channel sa Bale messenger, na binanggit ang masasamang layunin ng mga kaaway na pahinain ang pambansang seguridad at integridad ng teritoryo ng Iran, ay sumulat: "Sa walang kuwentang panaginip ng tagumpay, ginawa nilang pintuan ng sorpresang pag-atake ang paglabag sa kasunduan, at nilusob nila ang isang lupain na ang paglaban at bakal na determinasyon sa pagpapalayas sa mga kaaway ay kilala sa buong kasaysayan." Ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs, sa pag-alala sa mga aspeto ng pagsalakay na ito (kabilang ang pagpatay sa matataas na kumander ng sandatahang lakas at pag-atake sa mga mapayapang nuclear facility), ay idiniin na "ang matatag na determinasyon at paglaban at pagsasakripisyo ng bansa ng Iran ay ginawang pagkatalo at kahihiyan ang panaginip ng isang kaaway na ngayon ay umaamin: 'ginawa namin ang lahat,' upang ang isang huwarang halimbawa ng kapangyarihan, katatagan, at paghahangad ng dangal ay maitala sa talaan ng panahon."
Tagumpay ng bansa ng Iran laban sa axis ng "mabuti, masama, pangit"
Binanggit ni Baghaei ang mahirap na pang-ekonomiyang kalagayan at hindi pa naganap na presyon ng mga parusa sa simula ng digmaan, at ipinahayag na inakala ng mga kaaway na sa isang ganap na military aggression at pag-target sa mga decision-making center at kritikal na imprastraktura, maaari nilang ibagsak ang sistema sa loob ng ilang araw, ngunit ang "mga lalaki sa larangan" at "mga kababaihan sa likurang linya" ay ipinagtanggol ang pundasyon ng bansa nang buong lakas. Sa pagpapatuloy, na binanggit ang deterrent power ng Iran sa nakalipas na isang taon (kabilang ang muling pagbubukas ng missile at nuclear facility pagkatapos ng pambobomba, muling pagtatayo ng arsenal, at pagpapatuloy ng export ng langis sa pamamagitan ng alternatibong ruta), idiniin niya na "ang isang bansa na nag-alay ng mga martir tulad nina Soleimani, Rashid, Hajizadeh, at Salami ay hindi kailanman yuyuko sa kahihiyan."
Pagpapatuloy ng estratehiya ng "aktibong paglaban" at pagsuporta sa harapan ng paglaban
Sa ibang bahagi ng kanyang mensahe, tinawag ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ang estratehiya ng "aktibong paglaban" bilang isang hindi matatawarang prinsipyo sa patakarang panlabas at depensa ng Islamic Republic of Iran, at sinabi: "Ngayon, sa unang anibersaryo ng duwag na pag-atakeng ito, kami ay nakatayo nang mas malakas kaysa dati sa rehiyon. Ang aming relasyon sa mga kapitbahay, Islamic na bansa, at mga miyembro ng BRICS ay lumawak, ang aming mga depensibong teknolohiya ay naging mas katutubo kaysa dati, at ang aming suporta para sa harapan ng paglaban (sa Palestine, Lebanon, Syria, Iraq, at Yemen) ay nagpatuloy bilang isang estratehikong prinsipyo." Binanggit ni Baghaei ang kamakailang pag-amin ng ilang opisyal ng Kanluran sa kawalan ng kakayahang pigilan ang nuclear at missile program ng Iran, at inilarawan ang pag-aming ito bilang "dakilang tagumpay ng harapan ng katotohanan laban sa kasinungalingan."
Mensahe sa mga kaaway; itigil ang mga guni-guni
Sa pagtatapos ng mensaheng ito, tinapos ni Baghaei ang kanyang pananalita sa isang taludtod mula kay Saheb Tabrizi (kilalang makata ng Indian style) at nagbabala sa mga kaaway na itigil ang mga guni-guni tungkol sa pagbabago ng kalikasan ng sistema ng Islamic Republic of Iran. Idiniin niya na ang bansa ng Iran ay hindi kailanman isasakripisyo ang rehiyonal na impluwensya at nuclear at depensibong programa nito para sa anumang pampulitikang kasunduan. Sa pagtatapos, nagpasalamat ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs sa lahat ng sandatahang lakas, tagapagtanggol ng banal na dambana, pamilya ng mga martir, at lahat ng sektor ng bansa ng Iran na lumikha ng "isang hindi malilimutang epiko" sa isang taong ito.
Kapansin-pansin na ang Ministry of Foreign Affairs ng Iran, kasabay ng mensaheng ito, ay nag-ayos ng isang espesyal na media briefing sa presensya ng mga ambassador ng mga miyembrong bansa ng Non-Aligned Movement at gayundin ng mga kinatawan ng mga grupo ng paglaban sa Tehran upang magbigay ng ulat ng "mga krimen sa digmaan ng Amerika at ng Zionist regime sa panahon ng pag-atake sa Iran."
..........
328
Your Comment