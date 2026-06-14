Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :- Oposisyon ng Israel sa Netanyahu: Ang kasunduan sa Iran ay hindi makakamit ang alinman sa iyong mga layunin sa digmaan.
Si Yair Lapid, matataas na opisyal ng oposisyon ng Zionist regime, ay nagpahayag na ang posibleng kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika ay hindi makakamit ang mga layunin na isinasaalang-alang ng gobyerno ni Netanyahu.
Kasabay nito, ang mga opisyal at media ng Zionist ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa security implications ng kasunduang ito. Kaugnay nito, ang Israeli security cabinet ay magpupulong upang suriin ang bagay na ito.
Ang mga reaksyong ito ay ginawa sa panahong inangkin ni Trump na ang kasunduan sa pagitan ng Tehran at Washington ay pipirmahan sa Linggo.
Tel Aviv – Media ng Zionist regime (Hunyo 13, 2026) – Ilang oras matapos ang deklarasyon ni Donald Trump na malapit na ang kasunduan sa Iran at ang kanyang kahandaan na pirmahan ito sa Linggo (Hunyo 14), si Yair Lapid, pinuno ng oposisyon ng Zionist regime at dating punong ministro ng rehimeng ito, sa isang matalim na reaksyon kay Benjamin Netanyahu ay nagbabala na ang posibleng kasunduan ay "hindi makakamit ang alinman sa mga ipinahayag na layunin ng digmaang ito." Binanggit ni Lapid ang mga pangako ni Netanyahu na "sirain ang missile capability ng Iran, itigil ang nuclear program, at itaboy ang Iran mula sa Syria," at idiniin na ang kasunduang ito "hindi lamang magpapahina sa Iran, kundi magbibigay dito ng internasyonal na lehitimidad at gagawing mas madali ang landas patungo sa pagkamit ng nuclear weapon."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong si Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, ay ilang beses nang ipinahayag sa nakalipas na 100 araw na digmaan (mula noong Pebrero 2026 hanggang sa kasalukuyan) na ang anumang kasunduan sa Iran ay dapat magsama ng "kumpletong pagbuwag ng nuclear program, pagtigil ng missile program, at pagtatapos ng military presence ng Iran sa Syria at Lebanon." Gayunpaman, batay sa mga inilabas na ulat tungkol sa nilalaman ng 14-artikulo na draft ng pag-unawa, wala sa mga kundisyong ito ang nakalaan sa teksto, at ito ay nakatuon lamang sa "tigil-putukan, unti-unting muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, at pagpapalaya ng mga nakapirming ari-arian ng Iran."
Malalim na lamat sa Tel Aviv; magpupulong ang security cabinet
Kasabay ng pagtaas ng mga haka-haka tungkol sa nalalapit na pagpirma ng kasunduan, ang Hebrew sources ay nag-ulat ng isang emergency meeting ng security cabinet ng Zionist regime sa ilalim ni Benjamin Netanyahu. Sa pulong na ito na binalak na gaganapin ngayong hapon (Sabado), ang "security implications ng posibleng kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran" at "mga paraan upang harapin ang pagpapahina ng deterrent power ng Israel sa rehiyon" ay tatalakayin. Iniulat ng Israeli media na ang mga ministro ng war cabinet (kabilang sina Yisrael Katz, Ministro ng Depensa, at Itamar Ben-Gvir, Ministro ng Panloob na Seguridad) ay humiling ng "nakasulat na garantiya mula sa Amerika para mapanatili ang military superiority ng Israel."
Samantala, si Yair Lapid, na namumuno sa Yesh Atid party (ang pinakamalaking partido ng oposisyon), ay muling inakusahan si Netanyahu ng "strategic at diplomatikong pagkatalo." Dati, bilang tugon sa tigil-putukan sa Iran noong Abril 9, 2026, inilarawan niya si Netanyahu bilang "responsable sa pinakamalaking diplomatikong sakuna sa kasaysayan ng Israel" at sinabi na "aabutin ng maraming taon upang mabayaran ang pinsalang idinulot ni Netanyahu."
Trump: Ang kasunduan ay pipirmahan sa Linggo
Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Biyernes sa harap ng mga mamamahayag sa White House ay inangkin na ang pangwakas na teksto ng kasunduan sa Iran ay "ganap na natapos at handa nang pirmahan" at ipinahayag na "ang kasunduang ito ay pipirmahan ng mga kinatawan ng magkabilang panig sa Linggo." Idinagdag ni Trump na si JD Vance, Bise Presidente ng Amerika, ay pipirma ng dokumentong ito sa susunod na linggo sa isa sa mga bansa sa Europa bilang kinatawan ng Estados Unidos.
Gayunpaman, ang Iranian sources ay hindi pa kinukumpirma ang pag-aangkin na ito. Si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, noong Biyernes sa kanyang press briefing ay nagpahayag na "ang pangwakas na desisyon ay hindi pa nagagawa at ang draft ng pag-unawa ay sinusuri sa mataas na antas." Idinagdag niya na "ang ilang pangunahing isyu kabilang ang mga mapapatupad na garantiya at mekanismo ng pagpapalaya ng mga ari-arian ay nananatiling hindi nalulutas."
Mga analyst: Si Netanyahu ay nasa pagitan ng martilyo at palihan
Naniniwala ang mga eksperto sa mga usapin ng Israel na si Netanyahu ngayon ay nasa napakahirap na posisyon. Sa isang banda, ang panggigipit ng pampublikong opinyon ng Israel (na batay sa mga survey, mahigit 70 porsyento ng mga mamamayan ang humihiling ng pagtatapos ng digmaan at pagbabalik ng mga bihag), at sa kabilang banda, ang panggigipit ng mga ekstremistang kaalyado ng gabinete (tulad nina Ben-Gvir at Smotrich) na nagbabanta na umalis sa koalisyon kung tatanggapin ang anumang kasunduan sa Iran, ay naglalagay kay Netanyahu sa mahigpit na sitwasyon. Isang mapagkukunan sa gabinete ng Israel ang nagsabi sa "Israel Hayom" na "si Netanyahu ay nahaharap sa isang hindi malulutas na equation; anumang desisyon ang gawin niya, ito ay laban sa kanya at sa kanyang gabinete."
..........
328
Your Comment