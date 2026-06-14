Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-
Maariv: Ang Iran ang ganap na nagwagi sa digmaang ito; ang mga Iranian ay mas matalino
Inamin ng Hebrew na pahayagang Maariv na ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran ay nagpapakita na ang Tehran ang pinakamalaking walang kaparis na nagwagi sa digmaang ito. Ito ay sa kabila ng katotohanang ang Amerika at ang Zionist regime ay nagtamo ng pagkatalo.
Ang mga Iranian ay mas matalino kaysa sa mga opisyal ng Zionist kabilang sina Netanyahu, Katz, at iba pang miyembro ng gabinete at naghaharing koalisyon.
Tel Aviv – Maariv (Hunyo 13, 2026) – Ang Hebrew na pahayagang Maariv sa isang analitikal na ulat na isinulat ni Ben Caspit, nangungunang analyst sa pampulitika at security na usapin, na may tahasang at hindi pa naganap na tono ay umamin na ang Islamic Republic of Iran ay ang "ganap na nagwagi" sa kamakailang digmaan sa Kanlurang Asya at ang Amerika at ang Zionist regime ay nagtamo ng "strategic at diplomatikong pagkatalo."
Ang ulat na ito na inilabas ilang oras pagkatapos ng deklarasyon ni Donald Trump na ang kasunduan sa Iran ay natapos na, na may matinding pamumuna sa pagganap ng gabinete ni Netanyahu patungo sa Iran, ay sumulat: "Ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran ay malinaw na nagpapakita na ang Tehran ang pinakamalaking walang kaparis na nagwagi sa digmaang ito. Ang mga Iranian sa 100 araw na labanang ito ay hindi lamang napanatili ang kanilang missile at nuclear capability, kundi sa pamamagitan ng katalinuhan at talino, pinilit nila ang Washington na umatras mula sa lahat ng mga unang kahilingan nito. Ang Amerika at Israel ay nagtamo ng hindi pa naganap na pampulitika at military na pagkatalo."
Maariv: Ang mga Iranian ay mas matalino kaysa sa mga opisyal ng Israel
Sa ibang bahagi ng ulat na ito, sa paghahambing ng estratehiko at taktikal na kakayahan ng Iran at ng Zionist regime, idiniin ng Maariv na "ang mga Iranian ay malinaw na mas matalino kaysa sa mga opisyal ng Zionist kabilang sina Benjamin Netanyahu, Yisrael Katz (Ministro ng Depensa), at iba pang miyembro ng gabinete at naghaharing koalisyon." Isinulat ni Ben Caspit: "Habang ang gabinete ng Israel ay nabubuhay sa guni-guni ng 'kumpletong pagkawasak ng hukbo ng Iran,' ang mga Iranian, nang may pangmatagalang pananaw at tumpak na kalkulasyon, ay nagawang muling itayo ang kanilang missile arsenal sa loob ng ilang linggo, panatilihing sarado ang Strait of Hormuz hanggang sa makamit ang kanilang pampulitikang layunin, at gamitin ang mabigat na anino ng 'nuclear deterrence' bilang payong para sa kanilang usapan."Mga mahahalagang punto ng estratehikong pagkatalo ng Kanluran sa Kanlurang Asya.
Ang pahayagang ito ng Zionist, na binanggit ang mga kahihinatnan ng kasunduan para sa Israel at Amerika, ay nagpahayag na ang "stratehikong pagkatalo ng Kanluran" sa Gitnang Silangan ay dumaan sa pitong mahahalagang punto
1. Pagkabigo sa paglikha ng rehiyonal na anti-Iranian coalition: Inangkin ng Maariv na hindi nakumbinsi ng Amerika at Israel ang mga Arabong bansa na makipagdigma sa Iran, at ang Saudi Arabia at UAE, sa kabila ng mga panggigipit sa likod ng mga eksena, ay tumanggi sa direktang military cooperation sa Israel.
2. Pagkabigo sa pagsira ng nuclear at missile facility ng Iran: Sa kabila ng implicit na pag-amin ng Amerika na winasak nito ang 10 nuclear at missile facility ng Iran (kabilang ang Fordow at Natanz), nagawa ng Iran na muling itayo ang tatlong-kapat ng mga missile reserves nito sa loob ng 8-linggong tigil-putukan.
3. Muling pagbibigay-kahulugan sa mga patakaran ng Strait of Hormuz pabor sa Iran: Inamin ng ulat na ito na pinatibay ng Iran ang eksklusibong soberanya nito sa Strait of Hormuz at itinatag ang "Persian Gulf Strait Regulation Organization" kung saan walang tanker ang makakadaan nang walang pahintulot nito.
4. Pagpapalakas ng harapan ng paglaban: Ang koordinado at pinagsamang pag-atake ng Yemen, Iraq, at Lebanon laban sa mga interes ng Kanluran at Israel ay nagpakita na ang axis of resistance sa ilalim ng pamumuno ng Iran ay kumikilos nang ganap na koordinado at mas malakas kaysa dati.
5. Pag-amin sa kawalan ng kakayahan na ibagsak ang sistema ng Iran: Binanggit ng Maariv na binanggit ang Western intelligence sources na ang mga senaryo ng "pagbabago ng rehimen" at "pagbabago ng pag-uugali" ay ganap na hindi na isinasaalang-alang, at napagpasyahan ng Amerika na wala itong alternatibo kundi makipag-ugnayan sa Islamic system ng Iran.
6. Pagkatalo ng pampublikong opinyon laban sa Zionist regime: Ang paglabas ng kamakailang Pew survey na nagpapakita na 67 porsyento ng mga tao sa mundo at 76 porsyento ng mga tao ng Sweden ay may negatibong pananaw sa Israel ay nagpapakita ng pagbagsak ng pampublikong diplomasya ng Israel.
7. Pag-iisa ni Netanyahu laban kay Trump: Iniulat ng Maariv na si Netanyahu ay ganap na hindi kasama sa mga usapan na tumutukoy sa mga probisyon ng kasunduan sa Iran, at ang lahat ng desisyon ay ginawa nina Witkoff, Kushner, at Trump nang walang koordinasyon sa Israel.
Konklusyon ng Maariv: "Talo tayo sa digmaan, ngunit ang mga Iranian ay nagwagi"
Sa pagtatapos ng mahabang pagsusuri na ito, napagpasyahan ng Maariv na "ang Israel at Amerika, sa kabila ng lahat ng kanilang military at teknolohikal na kapangyarihan, ay natalo sa harap ng katalinuhan, strategic patience, at political na katalinuhan ng Iran. Pinatunayan ng mga Iranian na sila ay nakahihigit sa atin hindi lamang sa asymmetric wars (gamit ang missile at drone), kundi pati na rin sa larangan ng diplomatikong usapan. Tayo (Israel) ay natalo sa digmaang ito at sila (Iran) ay nagwagi." Ang ulat na ito ay inilabas sa panahong ilang oras bago nito, si Yair Lapid, pinuno ng oposisyon ng Israel, ay inakusahan din si Netanyahu ng "ganap na pagkatalo sa lahat ng larangan" sa isang katulad na pahayag.
..........
328
Your Comment