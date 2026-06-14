Video| Pagtama ng drone sa loob ng military site ng hukbo ng Zionist regime

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtama ng drone sa loob ng military site ng hukbo ng Zionist regime.
Inilathala ng radyo ng hukbo ng Zionist regime ang mga larawan ng pagtama ng isang drone sa military site ng hukbo ng rehimeng ito sa Western Galilee region sa hilagang sinasakop na Palestine.
Sinasakop na Jerusalem – Radyo ng hukbo ng Zionist regime (Hunyo 14, 2026) – Ilang oras na ang nakalipas, inilathala ng radyo ng hukbo ng Israel ang mga larawan na nagpapakita ng sandali ng pagtama ng isang drone sa isang military site sa Western Galilee region sa hilagang sinasakop na Palestine. Batay sa ulat na ito, ang nasabing drone ay pumasok sa airspace ng military site na ito noong Sabado (Hunyo 13) at, sa kabila ng pag-aktibo ng mga warning system at sirena, nagawang tumama sa target nito.
Ang hukbo ng Zionist regime ay hindi pa naglalabas ng mga detalye tungkol sa uri ng drone, posibleng nasawi, o lawak ng pinsala. Gayunpaman, iniulat ng lokal na Israeli media na kasunod ng pagsabog na ito, nagkaroon ng sunog sa lugar ng site at ang mga bumbero ay ipinadala upang patayin ito. Iminungkahi ng ilang news source na ang drone na ito ay maaaring pinaputok mula sa Lebanon ng Hezbollah, kahit na ang Hezbollah ay hindi pa kumukuha ng responsibilidad para sa pag-atakeng ito.
Ang Western Galilee region sa hilagang sinasakop na Palestine ay kabilang sa mga lugar na sa mga nakaraang buwan ay ilang beses nang tinarget ng rocket at drone attacks mula sa Lebanon. Noon pa man, ipinahayag ng Hezbollah ng Lebanon na kung magpapatuloy ang mga pagsalakay ng hukbo ng Israel sa timog Lebanon, palalawakin nito ang mga pag-atake sa kalaliman ng sinasakop na lupain.
Ipinahayag ng hukbo ng Israel na sinusuri nito ang mga aspeto ng insidenteng ito at pinataas ang security measures sa hilagang rehiyon. Ang mga larawang inilathala ng radyo ng hukbo ng Israel ay nagpapakita ng pagpasok ng drone sa kalaliman ng Israeli airspace at ang pagtama nito sa isang military facility, kahit na sinubukan ng Israeli military officials na umiwas sa tahasang pagkomento tungkol sa tagumpay ng pag-atakeng ito.
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