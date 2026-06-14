Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sardar Javani: Ang diplomasya at larangan ng digmaan ay parehong naglilingkod upang matiyak ang mga karapatan ng bansa ng Iran.
Deputy Political ng IRGC: Ang military field, presensya ng mga tao, at diplomasya ay komplementaryo sa isa't isa, at ang kanilang magkasanib na layunin ay ang pangalagaan ang mga interes at karapatan ng bansa ng Iran.
Ang superior na armas ng bansa ng Iran ay hindi missile o fighter jet, kundi ang slogan na "Allahu Akbar," at ang armas na ito ay pag-aari ng isang monoteista at maka-Diyos na bansa na itinuturing ang Banal na kapangyarihan bilang suporta nito.
Ang sandatahang lakas ng Islamic Republic, na may bukas na mga mata at mga kamay sa gatilyo, ay handang tumugon sa anumang kasamaan.
Tehran – Iranian news agencies (Hunyo 14, 2026) – Si Sardar Yadollah Javani, Deputy Political ng Islamic Revolutionary Guard Corps, noong Sabado sa isang pulong sa mga mamamahayag sa gilid ng seremonya ng anibersaryo ng mga martir ng digmaan, na binanggit ang posibleng kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika at ang pangangailangan para sa magkasanib na koordinasyon ng "diplomasya at military field," ay idiniin na ang pangwakas na layunin ng lahat ng institusyon ng Islamic Republic (kabilang ang sandatahang lakas, mga tao, at gobyerno) ay "pangalagaan ang pambansang interes, dangal, at mga karapatan ng bansa ng Iran," at ang tatlong haliging ito ay komplementaryo sa isa't isa.
Sa pagpuri sa "matalino at makapangyarihang presensya" ng mga tao sa iba't ibang larangan (kabilang ang mga prusisyon at pagtitipon ng pagkakaisa sa harapan ng paglaban), inilarawan ni Sardar Javani ang diplomasya bilang "pagpapatuloy ng larangan ng digmaan gamit ang iba pang mga kasangkapan" at sinabi: "Hindi namin kailanman papayagan ang sinuman na pilitin ang aming bansa na umatras mula sa mga prinsipyo at mithiin nito sa pamamagitan ng banta at presyon. Ang sandatahang lakas, na may bukas na mga mata at mga kamay sa gatilyo, ay handang tumugon sa anumang kasamaan at bagong pagsalakay. Ngunit naniniwala kami na kung ang matalino at nakabatay sa dangal na diplomasya ay maaaring mabawasan ang bahagi ng hindi makatarungang presyon sa mga tao, ito ay tungkulin ng sistema na suportahan ito."
Ang superior na armas ng bansa ng Iran ay ang slogan na "Allahu Akbar"; hindi missile o fighter jet
Sa pagpapatuloy, ipinaliwanag ng Deputy Political ng IRGC ang mga bahagi ng soft at hard power ng Islamic Republic of Iran, at hindi itinuring na ang military at depensibong superioridad ng Iran ay limitado lamang sa military equipment (missile, drone, air defense system, atbp.) at sinabi: "Ang superior na armas ng bansa ng Iran ay hindi missile o fighter jet, kundi ang slogan na 'Allahu Akbar' at ang espiritu ng pananampalataya, paglaban, at sakripisyo. Ang armas na ito, na palaging nasa kamay ng aming bansa, ay nagdala sa kanila sa mas malalaking banta. Kami ay isang bansa na itinuturing ang Banal na walang hanggang kapangyarihan bilang suporta namin at ang slogan na 'Allahu Akbar' ay aming gabay sa lahat ng larangan."
Binanggit ni Sardar Javani ang 100 araw na Ramadan War at ang tagumpay ng harapan ng paglaban laban sa mga armadong hukbo ng Amerika at Israel, at itinuring ang mga tagumpay na ito na dahil sa "pananampalataya ng mga mandirigma at masiglang presensya ng mga tao sa likurang linya" at nagbabala sa mga kaaway: "Kung iniisip ninyo na maaari ninyong ibagsak ang aming bansa sa pamamagitan ng cyber, economic, o kahit military attacks, kayo ay lubhang nagkakamali. Pinatunayan ng bansa ng Iran na sa pinakamahirap na kalagayan, tumutugon ito sa tawag ng pamumuno at mga mithiin ng rebolusyon, at hindi kailanman papayagan na kahit isang bahagi ng dangal at seguridad ng kanyang bansa ay masira."
Mensahe ng kasunduan at pagpapatuloy ng paglaban
Bilang tugon sa tanong ng mga mamamahayag tungkol sa posibleng kasunduan sa Amerika, idiniin niya na "anumang diplomatikong kasunduan ay dapat mapanatili ang mga pulang linya ng bansa ng Iran, at walang pagkukulang sa missile program, suporta sa harapan ng paglaban, at mapayapang nuclear technology (uranium enrichment) ay magaganap." Idinagdag ni Sardar Javani: "Kung ang mga Amerikano ay lumayo sa kanilang mga nakaraang layunin (pagwasak sa depensibong kakayahan ng Iran, pagtigil ng missile program, at pagbabago ng rehiyonal na pag-uugali) at naghahanap ng paraan upang makaalis sa lusak ng rehiyon, ito ay dahil sa kanilang mga pagkatalo sa larangan laban sa aming bansa; hindi dahil sa kanilang sangkatauhan o katuwiran. Kami sa IRGC ay susuporta sa anumang matalino at marangal na desisyon na pabor sa bansa, ngunit hindi kami kailanman magtitiwala sa kaaway at hindi namin pababayaan kahit isang sandali ang pagpapalakas ng depensibong kakayahan at pagbabantay."
Pagpapalakas ng depensibong kakayahan; strategic priority ng sistema
Sa pagtatapos, nagpasalamat ang Deputy Political ng IRGC sa Ministry of Defense at sa kabuuan ng mga mananaliksik at defense industrialist ng bansa, at sinabi na ang mga bagong missile at advanced na drone ay malapit nang ipakita na "magpapahanga sa mga kaaway." Idiniin niya na ang military power at balanse ng puwersa sa rehiyon ay ang tanging paraan ng pagpigil at pag-iwas sa pagsalakay, at "anumang diplomatikong kasunduan ay hindi dapat lumikha ng pagkagambala sa pagpigil na ito." Ipinahiwatig niya: "Sinasabi namin sa kaaway na itigil ang mga guni-guni at poot, at malaman na ang Islamic Republic of Iran sa ilalim ng anumang kalagayan ay hindi tatalikuran ang mga halaga at military at depensibong tagumpay nito."
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