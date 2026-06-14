Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sumali ang mga Tunisian sa boycott ng Israeli goods.
Ang mga aktibistang Tunisian, sa pamamagitan ng pagsali sa isang pandaigdigang boycott campaign, ay nagta-target ng mga kumpanya at brand na inakusahan ng pagsuporta sa Zionist regime. Si Sadiq Ammar, pinuno ng Tunisian coalition na sumusuporta sa karapatan ng Palestine, ay itinuring ang boycott bilang isang makasaysayang at epektibong kasangkapan upang pilitin ang mga tagasuporta ng pananakop, at idiniin ang pagpapatuloy ng kilusang ito.
Ayon sa mga aktibista, ang boycott sa Tunisia ay lumampas sa isang consumer choice at naging isang moral at pampulitikang posisyon bilang suporta sa Palestine. Ang mga economic reports ay nagpapahiwatig din ng pagbaba ng benta ng ilang internasyonal na brand at pagtaas ng hilig sa mga lokal na produkto; isang bagay na tinatasa ng mga eksperto bilang isang pagkakataon upang palakasin ang pambansang ekonomiya ng Tunisia.
Tunis – Mga ahensya ng balita ng Tunisia (Hunyo 13, 2026) – Ang mga aktibistang Tunisian, sa pamamagitan ng pagsali sa mga pandaigdigang boycott campaign, ay nagta-target ng mga internasyonal na kumpanya at brand na inakusahan ng pagsuporta o pakikipagtulungan sa Zionist regime. Ang mga boycott na ito, na nabuo kasunod ng paglala ng military attacks ng Israel sa Gaza at Lebanon at pakikiisa sa mithiin ng Palestine, ay lumampas sa isang consumer behavior sa Tunisia at naging isang moral at pampulitikang posisyon.
Boycott; isang makasaysayang at epektibong kasangkapan upang pilitin ang mga tagasuporta ng pananakop
Si Sadiq Ammar, pinuno ng Tunisian coalition na sumusuporta sa karapatan ng Palestine, sa isang panayam sa Al-Ahed news site, ay inilarawan ang boycott bilang "isang makasaysayang at epektibong kasangkapan upang pilitin ang mga tagasuporta ng pananakop" at, na binanggit ang matagumpay na karanasan ni Gandhi sa pagboycott sa mga textile company ng England, idiniin na ang fighting weapon na ito ay may ugat sa panahon ng kolonyalismo at ngayon ay gumagana bilang bahagi ng pro-liberty discourse kasabay ng pampulitikang paglaban, pag-iisip, at kultura.
Ipinahiwatig ni Ammar na ang kanyang koalisyon mula nang magsimula ang digmaan noong Oktubre 2023, sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng mga pagtitipon at field movements, ay hiniling sa mga tao ng Tunisia at iba pang Arab na bansa na, sa kabila ng kahirapan ng landas, tanggapin ang opsyong ito bilang isang anyo ng pagtatanggol sa karapatan ng Palestine.
Pag-target sa malalaking kumpanya at paglitaw ng mga lokal na alternatibo
Ayon sa mga aktibista, ang mga boycott campaign sa Tunisia ay pangunahing nagta-target ng mga kumpanyang may franchise agreement sa mga internasyonal na brand na inakusahan ng pagsuporta sa pananakop. Ang chain store na "Carrefour," na inakusahan ng mga campaign ng pagkakaroon ng kaugnayan sa mga grupong sumusuporta sa pananakop, ay isa sa pinaka-target na brand sa mga nakaraang panahon. Ang mga panggigipit na ito ay nagpilit sa mga target na kumpanya na maglabas ng mga paliwanag na pahayag o magsagawa ng mga campaign ng donasyon ng tulong sa Gaza.
Ipinapahiwatig ng mga economic reports na ang mga campaign na ito ay may kapansin-pansing epekto sa merkado ng Tunisia at humantong sa kapansin-pansing pagbaba ng benta ng ilang internasyonal na brand. Sa kabilang banda, ang hilig sa mga lokal na produkto at produksyon ng mga katutubong industriya ng Tunisia ay tumaas, na tinatasa ng mga ekspertong mamimili bilang isang positibong hakbang upang palakasin ang pambansang ekonomiya. Naniniwala ang mga aktibista sa Tunisia na ang boycott ay hindi lamang nagta-target ng mga produkto, kundi naglalayong palibutan ang kaaway sa materyal at espirituwal na paraan at turuan ang mamimili na ang bawat dinar ay maaaring may papel sa pagpopondo ng mga mapang-aping patakaran.
Makasaysayang at relihiyosong batayan para sa boycott sa mundo ng Islam
Kapansin-pansin na ang boycott ng Zionist regime ay may mahabang kasaysayan sa mundo ng Islam at Arabo. Inorganisa ng Arab League noong Disyembre 1945, bago pa man maitatag ang Zionist regime, ang economic boycott laban dito. Ang boycott na ito, na pinalala rin pagkatapos, ay nag-obliga sa mga miyembrong bansa na putulin ang economic relations sa Israel. Pagkatapos ng Oslo Accords noong 1994, tinapos ng Gulf Cooperation Council ang partisipasyon nito sa boycott na ito.
Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, lalo na pagkatapos ng kamakailang mga digmaan sa Gaza at Lebanon, ang mga popular na boycott campaign sa buong mundo ng Islam ay tumindi. Inirekomenda ng Organisation of Islamic Cooperation (OIC) noong 2018 sa 57 miyembro nito ang pumipiling pagbabawal ng ilang Israeli goods. Gayundin, idineklara ng mga kilalang iskolar ng mundo ng Islam kabilang sina Sayyed Ali al-Sistani sa Iraq at Nouri Hamedani at Makarem Shirazi sa Iran na ang pagbili at pagbebenta ng Israeli goods ay ipinagbabawal (haram).
Sa Tunisia, ang mga campaign na ito ay sinalubong ng malawakang pagtanggap, at hinihiling ng mga aktibista sa gobyerno na i-activate ang mga batas na ginagawang krimen ang normalisasyon sa Zionist regime.
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