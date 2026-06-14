Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Resistance" jersey sa fan market ng 2026 World Cup sa Europa.
Kasabay ng pagsisimula ng 2026 World Cup, isang online store sa Europa, sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang sports jersey na may pamagat na "Resistance," ay nagdala ng mensahe ng suporta para sa mga bansa ng Palestine, Lebanon, Iran, at Yemen sa espasyo ng football fandom.
Binigyang-diin ng mga taga-disenyo ng produktong ito sa isang panayam sa IRNA na ang jersey na ito ay hindi bandila ng isang gobyerno o opisyal na simbolo ng isang institusyon; sa halip, ito ay itinuturing na isang kultural na simbolo upang ipahayag ang pagkakaisa sa mga bansang nasa ilalim ng presyon.
London – IRNA (Hunyo 14, 2026) – Sa mga araw na ang 2026 World Cup ay nagaganap sa North America, isang European online store, sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang jersey na may pamagat na "Resistance," ay nakakuha ng atensyon ng maraming football fan. Ang jersey na ito, na nagsasama ng mga simbolo mula sa kultura ng Palestine, Lebanon, Iran, at Yemen, ay tinatasa bilang isang pagtatangka na ipasok ang mga konsepto ng pagkakaisa at paghahanap ng katarungan sa espasyo ng football fandom.
Binigyang-diin ng mga taga-disenyo ng produktong ito sa isang panayam sa IRNA na ang jersey na ito ay hindi bandila ng isang partikular na gobyerno o opisyal na simbolo ng isang pampulitikang institusyon, kundi "isang kultural na simbolo upang ipahayag ang pagkakaisa sa mga bansang nasa ilalim ng panlabas na presyon, digmaan, at parusa sa loob ng maraming taon." Idinagdag nila na ang pangunahing inspirasyon para sa disenyong ito ay ang malawakang pagtanggap ng mga fan sa mga simbolo ng pagkakaisa sa Palestine sa mga nakaraang laban (kabilang ang 2022 Qatar World Cup).
Mga reaksyon sa social media; higit pa sa isang jersey
Ang pagpapalabas ng mga larawan ng jersey na ito sa social media ay sinalubong ng malawakang reaksyon. Maraming user, na tinanggap ang disenyong ito, ay inilarawan ito bilang simbolo ng "tinig ng mga inaaping bansa sa pinakamalaking sporting event sa mundo." Sumulat ang isang Twitter user: "Ang football ay palaging tulay para sa kapayapaan at pagkonekta ng mga kultura; ang jersey na ito ay eksakto kung ano ang kailangan ng football ngayon." Gayunpaman, kinondena naman ito ng ilang user bilang "pagdadala ng pulitika sa palakasan."
Kapansin-pansin na sa pagdaraos ng 2026 World Cup, ang pambansang koponan ng football ng Iran ay nasa Group G ng kompetisyong ito kasama ang mga koponan ng New Zealand, Belgium, at Egypt, at gaganapin ang unang laban nito sa Hunyo 15 sa Chicago. Naniniwala ang mga media expert na ang komersyal na tagumpay o pagkabigo ng jersey na ito ay maaaring magpakita ng antas ng impluwensya ng sosyo-politikal na diskurso sa pandaigdigang merkado ng football fandom.
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