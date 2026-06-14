Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ngayong Muharram ay isang "espesyal na misyon" upang ipaliwanag ang teolohiya ng paglaban at ang papel ng kababaihan.
Ang Deputy Cultural and Missionary ng Women's Seminaries ay nag-ulat ng malawakang pagpapatupad ng mga missionary program sa mga buwan ng Muharram at Arba'een, at sinabi: Ang "jihad ng pagpapaliwanag," pagsagot sa mga pagdududa, pagtataguyod ng mga relihiyosong aral, pagpapaliwanag sa kultura ng paglaban, at ang papel ng kababaihan ay magiging pangunahing bahagi ng mga aktibidad.
Binanggit ni Dr. Sara Talebi, na tumutukoy sa aktibidad ng higit 480 women's seminaries, ang paggawa ng mga espesyal na nilalaman, pagsasanay sa kababaihan, at pag-oorganisa ng mga misyonero para sa presensya sa virtual at aktwal na espasyo.
Itinuring din niya ang Arba'een bilang isang mahalagang pagkakataon upang ihatid ang mensahe ng Islamic Revolution at kultura ng paglaban, at ipinahayag na ang mga programa ngayong taon ay gaganapin na may pagtuon sa pamilya ng mga martir at ang presensya ng mga multi-lingual na misyonero sa internasyonal na arena.
Qom – Iranian news agencies (Hunyo 13, 2026) – Si Dr. Sara Talebi, Deputy Cultural and Missionary ng Management Center ng Women's Seminaries, ngayong Biyernes (Hunyo 13) sa isang press briefing na binanggit ang pagdating ng buwan ng Muharram at mga araw ng Arba'een, ay nag-ulat ng "malawakan at espesyal na programa" na may layuning maximum na paggamit ng kapasidad ng mga babaeng mag-aaral ng seminaryo sa internasyonal na larangan, at idiniin na ang Muharram ngayong taon ay isang "espesyal na misyon" upang ipaliwanag ang teolohiya ng paglaban, sagutin ang mga pagdududa ng mga kaaway, at mas aktibong papel ng kababaihan.
Binanggit ni Talebi ang slogan ngayong taon na pinamagatang "Kasama ang caravan ni Hussein hanggang sa Pagpapakita," at itinuring ang mga pangunahing bahagi ng kultural at missionary na aktibidad ay kinabibilangan ng "jihad ng pagpapaliwanag upang harapin ang cognitive warfare ng kaaway," "pagpapaliwanag sa papel ng kababaihan sa Banal na Depensa, harapan ng paglaban, at pangyayari sa Karbala," "pagtataguyod ng Fatima at Zaynab na pamumuhay bilang modelo ng paglaban laban sa pandaigdigang pagmamataas," at "paggawa ng espesyal na nilalaman para sa social media at virtual na espasyo sa ilang mga buhay na wika sa mundo."
Apat na nilalaman; pagsagot sa mga pagdududa at kultura ng paglaban
Ang Deputy Cultural and Missionary ng Women's Seminaries ay nag-ulat ng paggawa at pagsusulat ng "apat na espesyal na nilalaman" para sa mga araw ng Muharram at Arba'een na inihanda sa pakikipagtulungan ng higit 480 women's seminaries sa buong bansa at paggamit ng kapasidad ng mga kilalang propesor at mananaliksik. Ang mga nilalamang ito ay kinabibilangan ng:
1. "Ritual ni Hussein; Pagsagot sa mga Kontemporaryong Pagdududa": Isang koleksyon ng mga artikulo, talumpati, at multimedia na nilalaman upang harapin ang mga pagdududa na itinataas ng mga hostil na network tungkol sa pag-aalsa ng Ashura at mga relihiyosong halaga.
2. "Mga Kababaihan ng Paglaban mula Karbala hanggang Kanluran": Mga salaysay ng papel ng kababaihan sa Banal na Depensa, mga tagapagtanggol ng banal na dambana, at harapan ng paglaban (Palestine, Lebanon, Syria, at Yemen) na may layuning maging huwaran para sa batang henerasyon.
3. "Teolohiya ng Paglaban; mga Aral mula sa Ashura": Strategic analysis ng diskurso ng Ashura at ang paggamit nito sa kasalukuyang kalagayan ng mundo ng Islam at ang mga hamon ng anti-pagmamataas.
4. "Mula sa Zaynabiya hanggang Arba'een": Espesyal na edisyon para sa Arba'een pilgrimage na kinabibilangan ng mga educational package, multi-lingual na kanta at papuri, at praktikal na gabay para sa mga nagpapatakbo ng Mowkeb at tagapaglingkod ng Arba'een pilgrims.
Presensya ng mga multi-lingual na misyonero sa internasyonal na arena at hangganang Mowkeb
Idiniin din ni Dr. Talebi ang pangangailangan para sa mas aktibong presensya ng mga babaeng mag-aaral ng seminaryo at internasyonal na misyonero sa mga araw ng Arba'een (na ngayong taon ay kasabay ng Agosto 15 hanggang 25, 2026), at nag-ulat ng pag-oorganisa ng higit 5,000 babaeng misyonero upang dumalo sa mga hangganang Mowkeb at milyun-milyong Arba'een prusisyon. Ayon kay Talebi, ang mga misyonerong ito ay bihasa sa ilang mga buhay na wika sa mundo (kabilang ang Ingles, Arabe, Urdu, Turkish, Azerbaijani, French, at German) at naghanda ng mga missionary package sa anyo ng mga talumpati, espesyal na brochure, at digital na nilalaman para sa mga hindi Iranian pilgrim.
Arba'een; isang pagkakataon upang ihatid ang mensahe ng Islamic Revolution at paglaban
Inilarawan ng Deputy Cultural and Missionary ng Women's Seminaries ang Arba'een pilgrimage bilang "ang pinakakahanga-hangang sibilisasyonal na kaganapan ng mundo ng Islam" at sinabi: "Ang napakalaking pagtitipon ng tao na ito ay ang pinakamahusay na pagkakataon upang ihatid ang mensahe ng Islamic Revolution, mga martir, at ipaliwanag ang kultura ng paglaban at pakikibaka laban sa pagmamataas sa ibang bansa. Ngayong taon, ang aming mga programa, na may pagtuon sa 'pamilya ng mga martir' (lalo na ang pamilya ng mga martir ng mga tagapagtanggol ng banal na dambana at mga martir ng Ramadan War) at sa presensya ng mga multi-lingual na misyonero, ay gaganapin nang mas malakas kaysa sa mga nakaraang taon." Iniulat din niya ang masiglang presensya ng mga babaeng mag-aaral ng seminaryo sa mga Mowkeb na matatagpuan sa mga hangganan ng Iran at Iraq (kabilang ang mga hangganan ng Mehran, Shalamcheh, Chazabeh, at Khosravi) at gayundin sa mga Iranian Mowkeb na matatagpuan sa Najaf, Karbala, at Kadhimayn, at sinabi na "ang gintong pagkakataong ito ay hindi dapat palampasin nang madali."
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