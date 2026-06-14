Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinuno ng Hudikatura: Ang kaaway ay nakatutok sa pagpapahina ng pambansang pagkakaisa at pagkakaisa.
Ang masasamang Zionist ay lantarang nagsasabi na naghihintay sila na ang mga lansangan ay mawalan ng mga ipinadalang tao ng Iran; dadalhin nila ang hangaring ito sa kanilang libingan.
Ang pagkakaisa ng mga larangan sa Islamic Iran ay magpapatuloy; ang larangan ng digmaan, lansangan, diplomasya, at media; lahat ay para sa pagpapataas ng ating pambansang pagkakaisa.
Lahat ng opisyal ng bansa ay nagkakaisa na hindi dapat umatras sa harap ng kaaway; walang hindi pagkakasundo sa bagay na ito.
Lahat ay nagkakaisa na hindi tayo dapat sumuko sa mga banta at panggigipit ng kaaway sa military, pang-ekonomiya, at media na larangan; siyempre, maaaring may hindi pagkakasundo sa mga pamamaraan, ngunit walang pag-aalinlangan sa prinsipyo ng paglaban.
Tehran – Iranian news agencies (Hunyo 14, 2026) – Si Hojjat al-Islam wal-Muslimin Mohseni-Ejei, Pinuno ng Hudikatura ng Islamic Republic of Iran, ngayong (Sabado) sa pulong ng matataas na opisyal ng hudikatura ng bansa, na binanggit ang anibersaryo ng pagsisimula ng ipinataw na digmaan ng Amerika at ng Zionist regime laban sa Iran (Pebrero 28, 2026), ay idiniin na ang mga kaaway ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang pahinain ang pambansang pagkakaisa at lumikha ng lamat sa pagitan ng bansa at mga opisyal, ngunit ang "ipinadalang bansa ng Iran" ay sumira sa lahat ng kanilang mga kalkulasyon sa pamamagitan ng kanilang mulat na presensya sa larangan.
Binanggit ng Pinuno ng Hudikatura ang mga lantarang pahayag ng mga opisyal ng Zionist regime tungkol sa paghihintay na "mawalan ng mga tao ang mga lansangan ng Iran," at sinabi: "Ang masasama at kriminal na Zionist ay lantarang nagsasabi na naghihintay sila na ang mga lansangan ay mawalan ng mga ipinadalang tao ng Iran, at iniisip nila na sa pamamagitan ng pang-ekonomiya, military, at media na panggigipit ay maaari nilang alisin ang mga tao sa larangan. Ngunit dadalhin nila ang walang kuwentang hangaring ito sa kanilang libingan. Ang aming mga tao ay hindi kailanman nakakalimutan ang kanilang mga mahal sa buhay, at sa parehong espiritu ng sakripisyo at paghahangad ng pagkamartir, sila ay naroroon sa iba't ibang larangan."
Pagkakaisa ng mga larangan; magkasama ang field of battle at diplomasya
Sa pagpapatuloy ng kanyang pananalita, ipinaliwanag ni Ayatollah Ejei ang konsepto ng "pagkakaisa ng mga larangan" na ipinakilala ng Pinuno ng Rebolusyon, at ipinahiwatig na "ang pagkakaisa ng mga larangan sa Islamic Iran ay magpapatuloy." Kanyang sinabi: "Ang military field, lansangan (mga tao), diplomasya, at media; lahat ay para sa pagpapataas ng pambansang pagkakaisa at pangangalaga sa mga interes ng bansa. Bawat isa sa mga larangang ito ay ginagawa ang kanilang tungkulin at walang kontradiksyon sa pagitan nila. Ngayon, sa pamamagitan ng koordinasyong ito, nasasaksihan natin ang pagkatalo ng kaaway sa hybrid warfare."
Binanggit ng Pinuno ng Hudikatura na "lahat ng opisyal ng bansa ay nagkakaisa na hindi dapat umatras sa harap ng kaaway," at ipinahayag na "walang hindi pagkakasundo sa bagay na ito." Idinagdag niya: "Lahat ay nagkakaisa na hindi tayo dapat sumuko sa mga banta at panggigipit ng kaaway sa military, pang-ekonomiya, at media na larangan. Siyempre, maaaring may hindi pagkakasundo sa mga pamamaraan at taktika sa pagpapatupad, ngunit sa prinsipyo ng paglaban at paninindigan laban sa pang-aapi ng pandaigdigang pagmamataas, walang pag-aalinlangan at lahat ng opisyal ay nagpasiya ng kanilang determinasyon."
Ang mga tao; pangunahing haligi ng pambansang kapangyarihan
Sa pagtatapos, pinuri ni Mohseni-Ejei ang "epiko ng presensya ng mga tao" sa mga prusisyon, seremonya ng anibersaryo ng mga martir, at suporta sa harapan ng paglaban, inilarawan ang papel ng mga tao bilang "pangunahing haligi ng pambansang kapangyarihan at nagtitiyak sa pagpapatuloy ng rebolusyon" at sinabi: "Dapat malaman ng kaaway na hangga't ang mga tao ay naroroon sa larangan at hindi tinalikuran ang kanilang mga mithiin, walang kapangyarihan ang makakasakop sa bansang ito. Ang Hudikatura, nang buong lakas, ay magtatanggol sa sikolohikal at pang-ekonomiyang seguridad ng mga tao at haharapin nang may determinasyon ang anumang kaguluhan sa merkado, pag-iimbak, at smuggling na idinisenyo upang lumikha ng kawalan ng pag-asa sa mga tao."
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