Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump: Ang pag-atake sa Beirut ay hindi dapat nangyari / Sa isang partikular na araw, napakalapit namin sa isang kasunduang pangkapayapaan sa Iran
Donald Trump sa Truth Social:
Ang pag-atake kaninang umaga sa Beirut ay hindi dapat nangyari; lalo na sa partikular na araw na ito na napakalapit namin sa isang kasunduang pangkapayapaan sa Iran.
May karapatan ang Israel na ipagtanggol ang sarili, ngunit ang pag-atake na sinagot nila ay napakaliit; walang nasaktan, nasugatan, o napatay, at ang aksyong ito ay hindi dapat makagambala sa mahalagang prosesong ito.
Hindi dapat magsagawa ang Israel ng isa pang pag-atake saanman sa Lebanon. Sa kabilang banda, hindi dapat magkaroon ng higit pang mga pag-atake mula sa alinmang partido kabilang ang Hezbollah laban sa Israel
Ito ay maaaring maging simula ng isang mahaba at magandang kapayapaan; huwag nating sirain ito!
Washington – Donald Trump sa Truth Social (Hunyo 14, 2026) – Ilang oras pagkatapos ng air strike ng Zionist regime sa timog Dahiyeh area ng Beirut (kung saan si Ali Daqduq, isa sa matataas na kumander ng Hezbollah, ay tinarget at ayon sa ilang ulat ay na-martir), si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa isang post sa Truth Social ay kinondena ang aksyong ito at inilarawan ito bilang "hindi kailangan" at "nakakagambala sa proseso ng kapayapaan."
Sa post na ito na malawakang ibinalita sa Hebrew at Arab media, isinulat ni Trump na nakatutok sa Israel at Hezbollah: "Ang pag-atake kaninang umaga sa Beirut ay hindi dapat nangyari; lalo na sa partikular na araw na ito na napakalapit namin sa isang kasunduang pangkapayapaan sa Iran. May karapatan ang Israel na ipagtanggol ang sarili, ngunit ang pag-atake na sinagot nila ay napakaliit; walang nasaktan, nasugatan, o napatay (walang nasawi), at ang aksyong ito ay hindi dapat makagambala sa mahalaga at makasaysayang prosesong ito."
Payo na itigil ang magkasalungat na pag-atake sa Lebanon
Binanggit ni Trump na ang pag-atakeng ito ay maaaring "ilagay sa panganib ang proseso ng pagkamit ng kasunduang pangkapayapaan sa Iran at kasunod na pagtatatag ng tigil-putukan sa Lebanon," at direktang nagbabala sa magkabilang panig na sangkot sa timog Lebanon: "Hindi dapat magsagawa ang Israel ng isa pang pag-atake saanman sa Lebanon. Sa kabilang banda, hindi dapat magkaroon ng higit pang mga pag-atake mula sa alinmang partido kabilang ang Hezbollah laban sa Israel. Ito ay maaaring maging simula ng isang mahaba at magandang kapayapaan; huwag nating sirain ito!"
Ang mga pahayag ni Trump ay ginawa sa panahong kaninang umaga (Linggo), ang hukbo ng Zionist regime ay tinarget ang "Ghubairi" area sa timog Dahiyeh ng Beirut ng air strike. Iniulat ng Lebanese media na sa pag-atakeng ito, si Ali Daqduq (Abu Hussein Sajid), isa sa matataas na kumander ng Hezbollah at dating representante ni Imad Mughniyeh, ay tinarget at malamang na na-martir.
Ang lamat sa pagitan ng Washington at Tel Aviv ay naging mas malinaw
Ang paninindigan ni Trump na ito, na malinaw na sumasalungat sa ipinahayag na mga layunin ng gabinete ni Netanyahu (na magpatuloy sa mga pag-atake hanggang sa mapalayas ang Hezbollah mula sa timog Lebanon), ay nagpapakita ng malalim na lamat sa pagitan ng mga strategic na kaalyado ng Washington at Tel Aviv sa bisperas ng posibleng pagpirma ng kasunduan sa Iran. Binigyang-kahulugan ng Israeli media ang mga pahayag na ito bilang "pampublikong pagsaway kay Netanyahu" at "suporta para sa kasunduan sa Iran sa halaga ng hindi pagpansin sa security interes ng Israel."
Samantala, ang tanggapan ni Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, ay hindi pa tumugon sa mga pahayag ni Trump. Gayunpaman, iniulat ng mga mapagkukunang may alam sa Tel Aviv ang pagdaraos ng isang emergency meeting ng Israeli security cabinet ngayong hapon upang suriin ang "mga implikasyon ng nalalapit na kasunduan sa Iran" at "mga panggigipit ng Amerika na itigil ang mga pag-atake sa Lebanon."
Kapansin-pansin na sa kabila ng babala ni Trump, ilang oras pagkatapos ng pag-atakeng ito, naglabas ang Hezbollah ng Lebanon ng pahayag na nagpahayag na nagpaputok ito ng hindi bababa sa 60 rocket patungo sa mga posisyon ng hukbo ng Israel sa sinasakop na Golan Heights at Upper Galilee. Iniulat din ng Israeli military sources ang pag-aktibo ng mga sirena ng panganib sa mga settlement ng "Kiryat Shmona," "Kfar Yuval," at "Metula."
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