Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang gabinete ni Netanyahu ay magpupulong sa isang silungan dahil sa takot sa pag-atake ng Iran.
Iniulat ng Channel 13 Israel na binanggit ang mga mapagkukunang may alam na ang security cabinet ng rehimeng ito ay gaganapin ang pulong nito sa isang underground silungan dahil sa takot sa missile attack ng Iran.
Nililinaw ng Hebrew network na ito na ang pulong na ito na gaganapin ngayong gabi sa isang "lihim na lugar" ay pamumunuan ni Netanyahu.
Sinasakop na Jerusalem – Channel 13 Israel (Hunyo 15, 2026) – Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita ng Zionist regime ngayong madaling-araw ng Linggo ang pagdaraos ng isang emergency meeting ng security cabinet ng rehimeng ito sa isang underground silungan kasunod ng paglala ng tensyon sa Iran.
Iniulat ng Channel 13 Israel na binanggit ang mga mapagkukunang may alam na ang pulong na ito, dahil sa mga kamakailang banta ng Iran at posibilidad ng missile at drone attacks, ay gaganapin sa isang "lihim na lugar" at sa ilalim ng lupa ng ministry of war ng rehimeng ito. Batay sa ulat na ito, ilang miyembro ng gabinete kasama si Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, ay nakatalaga sa silungan na ito habang ang iba pang miyembro ng gabinete sa ibang lungsod ay lalahok sa pulong na ito nang malayo.
Pagdaraos ng pulong pagkatapos ng paglala ng tensyon at pagtatapos ng tigil-putukan
Ang hakbang na ito ay ginagawa sa panahong ilang oras bago nito, si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay nag-ulat ng napakalapit na sa kasunduang pangkapayapaan sa Iran at nagbabala tungkol sa magkasalungat na pag-atake sa rehiyon. Gayunpaman, tila ang security cabinet ng Israel ay gaganapin ang pulong na ito sa kondisyong ipinahayag ng mga military official ng rehimeng ito na ang tigil-putukan sa Hezbollah ng Lebanon ay praktikal na natapos.
Samantala, iniulat ng Hebrew sources ang pagpapaputok ng dose-dosenang missile at drone ng sandatahang lakas ng Iran patungo sa mga target sa sinasakop na lupain at ipinahayag na ang mga air defense system sa iba't ibang lugar sa hilaga at gitna ng sinasakop na Palestine ay naisaaktibo.
Security cabinet ng Israel sa sensitibong kalagayan
Ang pagdaraos ng security cabinet meeting ng Zionist regime sa isang underground silungan ay nagpapakita ng mataas na antas ng alerto at pag-aalala tungkol sa posibleng reaksyon ng Iran sa mga kamakailang military movements ng Israel sa rehiyon lalo na ang mga pag-atake sa Dahiyeh ng Beirut. Ang hakbang na ito ay ginagawa sa panahong ang gabinete ni Netanyahu sa mga nakaraang araw ay nahaharap din sa internal na hindi pagkakasundo tungkol sa paraan ng pamamahala ng digmaan sa Iran at Hezbollah ng Lebanon.
Ipinapahiwatig ng mga ulat na sa pulong na ito, susuriin ng mga miyembro ng security cabinet sa ilalim ng pamumuno ni Netanyahu ang mga pinakabagong security developments, nalalapit na banta, at mga paraan upang harapin ang mga posibleng pag-atake. Wala pang karagdagang detalye tungkol sa agenda ng pulong na ito at mga desisyong ginawa ang inilabas.
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