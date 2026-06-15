Video| Strait of Hormuz; estratehikong daanan ng mundo sa ilalim ng awtoridad ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Strait of Hormuz; estratehikong daanan ng mundo sa ilalim ng awtoridad ng Iran.
Mahigit 96 na oras na ang lumipas mula nang hindi magbigay ng permit sa pagdaan para sa mga sasakyang pandagat ang Navy ng IRGC.
Ang mahalagang daanan ng enerhiya na ito ay idineklarang sarado sa lahat ng sasakyang pandagat sa mga papasok at labas na ruta hanggang sa karagdagang abiso.
Tehran – Khatam al-Anbiya Central Headquarters (Hunyo 15, 2026) – Kaninang madaling-araw ng Huwebes (Hunyo 11), ang Khatam al-Anbiya Central Headquarters bilang pinakamataas na military command body ng Iran, sa isang agarang anunsyo ay nagpahayag na "ang Strait of Hormuz mula sa sandaling ito ay ganap na sarado sa anumang pagdaan (maging tanker o komersyal na barko) at anumang paglabag sa pagbabawal na ito ay ituturing na military target at aatakehin." Batay sa mga internasyonal na ulat, ang Navy ng IRGC, sa pamamagitan ng maritime radio channels, ay nagbabala sa lahat ng sasakyang pandagat na nasa Persian Gulf at Dagat ng Oman na "umiwas sa anumang pagdaan sa Strait of Hormuz hanggang sa karagdagang abiso."
Mahigit 96 na oras na ang lumipas mula sa anunsyong ito at ang Strait of Hormuz, ang mahalagang daanan ng enerhiya ng mundo kung saan mga 20 porsyento ng krudong langis ng mundo ang dumadaan araw-araw, ay epektibong na-lock. Ang mensahe ng babala ng Navy ng IRGC sa mga sasakyang pandagat ay malinaw at walang pag-aalinlangan: "Para sa inyong kaligtasan at seguridad, ganap na umiwas sa anumang pagdaan sa Strait of Hormuz hanggang sa karagdagang abiso." Iniulat ng mga news source na ang mga tanker ay tumigil sa pagtawid sa daang ito mula noong Sabado (Hunyo 13).
Matalinong kontrol sa maritime traffic
Ang kumpletong pagsasara na ito ay ang rurok ng paglala ng military tensions sa mga nakaraang araw na sinamahan ng pagbaril ng isang American Apache helicopter (Hunyo 8) at magkasalungat na missile at drone attacks sa mga base ng Amerika sa Bahrain at Jordan (Hunyo 10 at 11). Gayunpaman, ipinapakita ng mga pag-unlad na ang diskarte ng Iran ay hindi lamang ang "ganap na pagsasara" ng daanan, kundi ang pagpapatupad ng isang "matalino" at "pumipiling" sistema ng kontrol sa pagdaan. Ipinapahiwatig ng mga internasyonal na ulat na kahit sa mga nakaraang araw, ang pagdaan ng ilang cargo ship at tanker sa isang tiyak na koridor at sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng IRGC at pagkatapos makakuha ng permit ay isinagawa. Ang diskarteng ito ay nagpapakita ng pagsisikap ng Tehran na patatagin ang "bagong mga patakaran" sa Persian Gulf; mga patakaran ayon sa kung saan, ang Iran ay nagpapatupad ng praktikal na soberanya sa daang ito at ginagawang ang anumang pagdaan ay nakasalalay sa koordinasyon at pagkuha ng permit mula sa mga military authority nito.
Pandaigdigang reaksyon; mula sa mga parusa ng Europa hanggang sa military alert
Bilang reaksyon sa mga pag-unlad na ito, ang Konseho ng European Union noong Lunes (Hunyo 8) ay nagpataw ng mga parusa laban sa Hormozgan provincial command ng IRGC Navy at dalawang matataas na opisyal ng katawang ito dahil sa "pagpapatupad ng sistema ng bayad at panghihimasok sa kalayaan ng maritime navigation." Ang hakbang na ito, na sa unang pagkakataon sa loob ng bagong rehimen ng parusa ng European Union, ay kinabibilangan ng pag-freeze ng mga ari-arian at pagbabawal sa paglalakbay sa Europa para sa mga pinarusahang indibidwal.
Kasabay nito, ang mga pagkakasalungatan sa pampulitika-military na tanawin ay nagpapatuloy. Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Sabado (Hunyo 13) ay nag-ulat ng nalalapit na pagpirma ng kasunduang pangkapayapaan sa Iran at nangako ng agarang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Gayunpaman, iniulat din ng hukbo ng Amerika ang pagbaril ng ilang Iranian drone na, ayon sa kanila, ay nagta-target ng mga komersyal na barko.
Ipinapakita ng datos ng International Maritime Organization (IMO) na mula nang magsimula ang tensyon hanggang Hunyo 11, 46 na maritime incident ang nakumpirma sa rehiyon na nagresulta sa pagkamatay ng 14 na tripulante ng barko. Naniniwala ang mga eksperto na ang pagpapatuloy ng sitwasyong ito ay magkakaroon ng hindi na maibabalik na mga kahihinatnan sa pandaigdigang ekonomiya, supply chain ng enerhiya, at internasyonal na seguridad, at ang anumang diplomatikong solusyon para sa muling pagbubukas ng daanan ay dapat na mabuo batay sa "bagong mga patakaran" na tinukoy ng Tehran.
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