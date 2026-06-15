Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tatlong malakas na pagsabog ang yumanig sa bayan ng "Al-Tiri" sa timog Lebanon.
Ang mga pwersang mananakop ng Zionist regime, sa kanilang pinakabagong pagsalakay sa timog na lugar ng Lebanon, ay tinarget ang bayan ng "Al-Tiri."
Iniulat ng lokal na mapagkukunan ang tatlong magkakasunod na pagsabog sa bayan ng "Al-Tiri" na matatagpuan sa Bint Jbeil area.
Beirut – Lebanese news agencies (Hunyo 15, 2026) – Iniulat ng lokal na Lebanese source kaninang madaling-araw (Lunes) ang tatlong malakas at magkakasunod na pagsabog sa bayan ng "Al-Tiri" na matatagpuan sa Bint Jbeil area sa Nabatieh province.
Batay sa mga inilabas na ulat, ang mga pwersang mananakop ng Zionist regime, sa kanilang pinakabagong pagsalakay sa timog na lugar ng Lebanon, ay tinarget ang bayan na ito. Ayon sa mga news source, ang mga sundalong Israeli ay nagsagawa ng tatlong matinding pagsabog sa Nabatieh province.
Ang Al Jazeera network, na binanggit ang mga gumagamit ng cyberspace, ay nag-isip na ang mga pagsabog na ito ay maaaring bahagi ng pagkasira ng imprastraktura ng mga residential area ng mga sundalo ng Zionist regime. Naniniwala ang mga analyst na dahil sa pagtaas ng presyon para sa pag-alis ng mga sundalong Israeli mula sa timog Lebanon, pinapataas ng hukbo ng rehimeng ito ang pagkasira ng imprastraktura ng mga lugar na ito.
Inihayag ng Ministry of Health ng Lebanon ilang oras bago nito ang pagkamartir ng isang Lebanese citizen sa air strike ng Zionist regime sa isang personal na sasakyan sa bayan ng "Humin al-Fawqa" sa Nabatieh district. Iniulat din ng Lebanese media ang air at drone attacks sa iba't ibang lugar kabilang ang bayan ng "Hula" at "Al-Bisariyah" sa Sidon.
Kapansin-pansin na ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahong idiniin ni Nawaf Salam, punong ministro ng Lebanon, kagabi na ang gobyerno ng kanyang bansa ay hindi binabalewala ang usapin ng pambansang soberanya at nagpupunyagi araw at gabi para sa kumpletong pag-alis ng mga pwersang Israeli.
Ayon sa ministro ng kalusugan ng Lebanon, sa nakalipas na isang buwan, bilang resulta ng air aggression ng okupanteng rehimen, 28 Lebanese citizen ang na-martir. Ang hukbo ng Zionist regime mula nang pirmahan ang tigil-putukan noong Nobyembre 2024 hanggang sa kasalukuyan, ay nilabag ito ng libu-libong beses at pinanatili ang mga sundalo nito sa limang strategic na posisyon sa timog Lebanon.
..........
328
Your Comment